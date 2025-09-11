Niet Luke Littler, Luke Humphries of Michael van Gerwen gaat als hoogst geplaatste darter een gooi doen naar de titel van de World Series of Darts Finals in Amsterdam dit weekend. Stephen Bunting speelde het beste op de World Series en hoopt dus als nummer 1 van de ranking de beker omhoog te houden in de AFAS Live. Toch vreest hij voor zijn eerste tegenstander, de Nederlander Danny Noppert.

Bunting won in Bahrein en Denemarken de titel en haalde de finale in Den Bosch en Polen. Hij is op papier dus de favoriet. "Het is een mooi World Series-seizoen geweest, ik heb van elk moment genoten. Ik kan niet wachten om in Amsterdam te staan en hopelijk de beker omhoog te houden als best geplaatste speler."

Veel zelfvertrouwen

Noppert is Buntings tegenstander in de eerste ronde, een Nederlander in vorm. "Danny is een geweldige speler. Hij heeft goed gespeeld op de Pro Tours deze week, dus hij zal er met veel zelfvertrouwen staan. Ik moet zorgen dat ik mijn beste spel speel om te zorgen dat ik hem kan verslaan", kijkt Bunting vooruit op het grote dartstoernooi in Amsterdam.

'Was fantastisch voor mij'

Humphries en Littler zijn de nummers 1 en 2 van de wereld en normaliter de échte topfavorieten. Littler is titelverdediger en heeft dus goede herinneringen aan Amsterdam. Hij speelt tegen Simon Whitlock in de eerste ronde. "Ik weet zeker dat dat een goede wedstrijd zal worden. Vorig jaar was fantastisch voor mij, met als hoogtepunt de wedstrijd tegen Michael van Gerwen in de halve finales. Het zou veel betekenen om back-to-back te gaan hier."

'Ik voel me weer gevaarlijk'

Humphries won in Praag vorig weekend de Euro Tour en heeft eindelijk het goede gevoel weer te pakken. "Sinds ik de Premier League won (in mei, red.) is het zwaar geweest voor mij. Ik heb geworsteld en daarom voelde het zo goed om te winnen in Praag. Ik voel me nu weer gevaarlijk en dat moet je zijn in de tweede helft van het jaar. Ik weet dat als ik de nummer 1 van de wereld wil blijven, dat ik hard moet blijven werken. Wereldkampioen worden begint nu."

Beluister de podcast

Alle ogen zijn deze week gericht op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Maar de Euro Tour in Praag beloofde weinig goeds voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld voor eigen publiek. Beiden gingen er pijnlijk af, waardoor er werk aan de winkel is. Al kan Van Barneveld volgens Vincent van der Voort 'toch niet teleurgestelder rondlopen dan nu' en irriteert de ex-prof zich mateloos aan alle hosanna rond Van Gerwen na één goede wedstrijd. Beluister dit en veel meer ins en outs van de dartswereld in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hieronder, of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.