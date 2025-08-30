De zorgen om topdarter Gerwyn Price bleken terecht. De darter uit Wales moest zich afgelopen week al afmelden voor de Players Championship, maar hij hoopte weer fit te zijn voor de Euro Tour in Antwerpen. Hij heeft echter moeten besluiten dat het écht niet gaat met zijn hand en trok zich daardoor heel laat terug uit het toernooi.

Price heeft last van een flink ontstoken hand en dat is een nare blessure voor een darter. Niet zo gek dan ook dat hij niet naar Antwerpen afreisde voor de terugkeer van de Euro Tour na de zomervakantie. Hij had eigenlijk zaterdagavond in actie moeten komen tijdens de tweede ronde van de Flanders Darts Trophy, maar doet dus niet mee. Omdat hij zich pas terugtrok toen het toernooi al begonnen was, moest de PDC wat schuiven met het schema en de mogelijke tegenstanders van Price.

Gratis naar derde ronde

Tijdens de loting zat Price er namelijk nog wel bij, maar The Iceman kon dus helemaal niet spelen tegen de winnaar van Ryan Joyce - Ricardo Pietreczko. De Engelsman en Duitser speelden vrijdag tegen elkaar in de eerste ronde, maar wisten voorafgaand aan hun duel al dat de winnaar 'gratis' naar de derde ronde mocht. De PDC communiceerde namelijk dat er een bye klaarlag voor de winnaar. Dat werd vrijdagavond uiteindelijk Joyce na een spannende partij. Hij won met 6-5 van Pietreczko in een weinig hoogstaande wedstrijd.

Gerwyn Price has withdrawn from the Blåkläder Flanders Darts Trophy this weekend due to an infected hand.



As Price withdrew after the tournament had begun, the winner of tonight’s contest between Ryan Joyce and Ricardo Pietreczko will receive a Bye straight into Round Three. pic.twitter.com/k9px6yZMiU — PDC Darts (@OfficialPDC) August 29, 2025

Kan Nederlander profiteren?

De afwezigheid van Price heeft mogelijk ook nog gevolgen voor de Nederlander Christian Kist. Hij zit aan de kant van het schema van de Welshman en zou dus kunnen profiteren. Wel dient hij eerst nog af te rekenen met topspeler Damon Heta, die in Antwerpen als achtste is geplaatst. Zaterdagmiddag is hun onderlinge wedstrijd voor een plekje in de derde ronde tegen Joyce. Kist is één van de nog zes overgebleven Nederlanders in België. Michael van Gerwen, Gian van Veen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld maken nog kans op de titel.

Programma Euro Tour België

Rob Cross - Mensur Suljovic

Peter Wright - Luke Woodhouse

Dave Chisnall - Leon Weber

Josh Rock - Karel Sedlacek

Damon Heta - Christian Kist

Chris Dobey - Krzysztof Ratajski

Danny Noppert - Dirk van Duijvenbode

James Wade - Kim Huybrechts

Ryan Searle - Raymond van Barneveld

Ross Smith - Daryl Gurney

Stephen Bunting - Joe Cullen

Luke Littler - Dylan Slevin

Michael van Gerwen - Gian van Veen

Martin Schindler - Mike De Decker

Jonny Clayton - Mario Vandenbogaerde