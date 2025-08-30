De zorgen om topdarter Gerwyn Price bleken terecht. De darter uit Wales moest zich afgelopen week al afmelden voor de Players Championship, maar hij hoopte weer fit te zijn voor de Euro Tour in Antwerpen. Hij heeft echter moeten besluiten dat het écht niet gaat met zijn hand en trok zich daardoor heel laat terug uit het toernooi.
Price heeft last van een flink ontstoken hand en dat is een nare blessure voor een darter. Niet zo gek dan ook dat hij niet naar Antwerpen afreisde voor de terugkeer van de Euro Tour na de zomervakantie. Hij had eigenlijk zaterdagavond in actie moeten komen tijdens de tweede ronde van de Flanders Darts Trophy, maar doet dus niet mee. Omdat hij zich pas terugtrok toen het toernooi al begonnen was, moest de PDC wat schuiven met het schema en de mogelijke tegenstanders van Price.
Gratis naar derde ronde
Tijdens de loting zat Price er namelijk nog wel bij, maar The Iceman kon dus helemaal niet spelen tegen de winnaar van Ryan Joyce - Ricardo Pietreczko. De Engelsman en Duitser speelden vrijdag tegen elkaar in de eerste ronde, maar wisten voorafgaand aan hun duel al dat de winnaar 'gratis' naar de derde ronde mocht. De PDC communiceerde namelijk dat er een bye klaarlag voor de winnaar. Dat werd vrijdagavond uiteindelijk Joyce na een spannende partij. Hij won met 6-5 van Pietreczko in een weinig hoogstaande wedstrijd.
Kan Nederlander profiteren?
De afwezigheid van Price heeft mogelijk ook nog gevolgen voor de Nederlander Christian Kist. Hij zit aan de kant van het schema van de Welshman en zou dus kunnen profiteren. Wel dient hij eerst nog af te rekenen met topspeler Damon Heta, die in Antwerpen als achtste is geplaatst. Zaterdagmiddag is hun onderlinge wedstrijd voor een plekje in de derde ronde tegen Joyce. Kist is één van de nog zes overgebleven Nederlanders in België. Michael van Gerwen, Gian van Veen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld maken nog kans op de titel.
Programma Euro Tour België
Rob Cross - Mensur Suljovic
Peter Wright - Luke Woodhouse
Dave Chisnall - Leon Weber
Josh Rock - Karel Sedlacek
Damon Heta - Christian Kist
Chris Dobey - Krzysztof Ratajski
Danny Noppert - Dirk van Duijvenbode
James Wade - Kim Huybrechts
Ryan Searle - Raymond van Barneveld
Ross Smith - Daryl Gurney
Stephen Bunting - Joe Cullen
Luke Littler - Dylan Slevin
Michael van Gerwen - Gian van Veen
Martin Schindler - Mike De Decker
Jonny Clayton - Mario Vandenbogaerde