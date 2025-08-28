Gerwyn Price heeft dartsfans flink laten schrikken met een opvallende update. De voormalig wereldkampioen verscheen woensdag ineens vanuit het ziekenhuis op Instagram. Het beeld leverde direct ongeruste reacties op, zeker omdat de Welshman dit seizoen juist in vorm is en volop meedoet om de prijzen.

Maandag werd al duidelijk dat er iets niet klopte toen Price ontbrak bij de loting van de Players Championship. Fans begrepen er niets van dat de topfavoriet niet op het speelschema stond. De vragen namen snel toe, tot Price later op de dag zelf een update gaf via Instagram.

The Iceman deelt ziekenhuisbeelden

Daar verscheen een confronterend beeld van zijn rechterhand, die rood en flink gezwollen oogde. "Net wat ik niet wilde, terug naar het ziekenhuis", schreef hij bij de foto. Even later volgde ook een video vanuit de wachtkamer, waar hij met een infuus in zijn arm zat. Met een knipoog merkte hij op: "Nog geen bed te bekennen."

Voor The Iceman is het niet de eerste keer dat een blessure hem parten speelt. In 2022 moest hij zich al terugtrekken uit de Premier League vanwege een breuk in zijn hand. Of er nu sprake is van eenzelfde kwetsuur, liet de Welshman nog in het midden, maar de zorgen bij fans zijn groot.

i De opgezwollen hand van Gerwyn Price. ©Instagram

Blessure komt op slecht moment

Zijn deelname aan de Flanders Darts Trophy dit weekend in Antwerpen staat daardoor op losse schroeven. Price zou zaterdag instromen in de tweede ronde, maar of hij daadwerkelijk aan de oche verschijnt, is hoogst onzeker. "Hopelijk ben ik fit dit weekend", zei hij voorzichtig.

De timing van de blessure is extra pijnlijk. Over twee weken beginnen de World Series of Darts Finals, gevolgd door de Czech Darts Open. Mocht het herstel langer duren, dan mist Price mogelijk een belangrijk deel van zijn seizoen, waarin hij juist weer in vorm leek met zeges in onder meer Polen en de Baltische Staten.

Ophef buiten de oche

Price ligt de laatste tijd sowieso onder een vergrootglas. Nog geen maand geleden veroorzaakte hij veel discussie door zich publiekelijk uit te spreken voor de Britse partij Reform UK. Dat leverde hem zowel steun als felle kritiek op, waarbij sommige fans openlijk hoopten dat het slechts om een grap ging.