Gian van Veen spendeert momenteel meer tijd in vliegtuigen en buitenlandse hotels dan thuis op de bank met vriendin Kyana Frauenfelder en hondje Teddy. Dat is de prijs van roem sinds de Nederlandse topdarter twee maanden geleden een fantastisch WK darts speelde en pas in de finale verloor van Luke Littler. Zijn leven staat op z'n kop.

Anoniem over straat gaan zit er niet meer in voor de in Andel woonachtige Van Veen. De 23-jarige topdarter, sinds zijn verloren WK-finale de nummer 1 van Nederland en nummer 3 van de wereld, is in één klap wereldberoemd geworden. "Ik word vaker herkend, aangesproken en mensen willen een foto. Het is leuk dat je erkenning krijgt voor je goede prestaties. En de mensen zijn ook allemaal positief natuurlijk omdat je het goed doet”, zegt hij tegen De Telegraaf.

'Signalen oppikken'

Het gaat zo goed met Van Veen, dat hij al toernooien kan overslaan. Zo liet hij de Players Championships van deze week lopen om zo fit mogelijk aan de oche te staan voor bijvoorbeeld de Premier League Darts in Belfast. "Je moet naar je lichaam luisteren en signalen oppikken als je merkt dat je niet zoveel zin hebt. De eerste keer Premier League wil je natuurlijk goed doen. Het is iets dat je misschien niet vaak meer meemaakt, dus daar wil je volledig de focus op hebben.”

Grote ster

Tot nu toe pakt de carrière van de nog altijd jonge Van Veen goed uit. Zijn sterke WK werd opgevolgd met finaleplaatsen op de Bahrein Darts Masters, twee Premier League-avonden en op de eerste Euro Tour van het jaar. Zet daartegenover dat hij ook nog de halve finale van de World Masters haalde en je kunt zeggen dat de Brabander verre van een eendagsvlieg is. De PDC heeft hem inmiddels ook omarmd als een van de sterren, maar dat zorgt dus ook voor een veranderde status.

Hondje Teddy

Zo is hij zelden thuis in het huis dat hij recent kocht met vriendin Kyana in Andel. Op de spaarzame momenten dat hij er wel is, geeft hij alle aandacht aan hondje Teddy. "Want die zie ik ook niet heel vaak meer. Daar kom ik lekker van bij.” En met tijd spenderen met zijn vriendin natuurlijk, al is zij ook bezig haar dartscarrière op te pakken en is ze dus ook lang niet altijd thuis.