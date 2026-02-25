Gian van Veen is uitstekend aan het Premier League Darts-seizoen begonnen. De Nederlander debuteert dit seizoen en doet het niet onverdienstelijk, maar donderdag in Belfast tijdens avond vier wacht hem een loodzware uitdaging. Hij neemt het namelijk op tegen thuisspeler Josh Rock, die in de hoek zit waar de klappen vallen.

Rock staat na drie speelavonden puntloos onderaan in de Premier League Darts, met Stephen Bunting. Hij verloor in de afgelopen kwartfinales van Michael van Gerwen, Luke Humphries en Jonny Clayton. Nu wacht de Nederlandse nummer 1 Van Veen in 'zijn' Belfast. De World Cup-winnaar met Noord-Ierland maakt na zes jaar een einde aan de droogte van Noord-Ierse darters in de Premier League en wil tegen Van Veen van de nul af.

'Het werd tijd dat er verandering in kwam'

"Ik heb er heel erg veel zin in", zegt Rock daags voor zijn debuut voor eigen publiek in de hoofdstad van Noord-Ierland, Belfast. "Dit is dé avond van de Premier League waar ik al weken naar uitkijk. We hebben sinds Daryl Gurney in 2020 geen darter uit Noord-Ierland meer gehad in de Premier League. Dus het werd tijd dat daar verandering in kwam. Ik ga er hopelijk net iets meer van genieten omdat mijn vrienden en familie erbij zullen zijn."

'Ze zullen tegen hem zijn'

De duizenden fans zullen massaal achter Rock staan en dat wordt dus pittig voor Van Veen, weet ook Rock zelf. Hij won sowieso al de laatste vier onderlinge ontmoetingen en speelt nu ook nog eens 'thuis'. "Het zal zwaar zijn voor Gian, want het Belfast-publiek zal tegen hem zijn. Hij zal er wel goed mee omgaan, dus zal de beste speler donderdagavond winnen."

Programma Premier League Darts Belfast

De winnaar van Van Veen - Rock speelt in de halve finale tegen de winnaar van Michael van Gerwen - Gerwyn Price. In de andere kwartfinales nemen Luke Littler en Jonny Clayton het tegen elkaar op en hoopt Bunting tegen Humphries zijn eerste punten te pakken van het seizoen.