Luke Humphries gooide zijn worp helemaal op de schop tijdens de Premier League Darts in Aberdeen. Tegen Michael van Gerwen, Gian van Veen en Luke Littler liet hij zijn pijlen een stuk langzamer los. Het werkte wel, want hij bereikte de finale. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door twijfelen ex-prof Vincent van der Voort en topdarter Kim Huybrechts er aan of dit vol te houden is.

Huybrechts (40) is meteen heel stellig als het gaat om de nieuwe stijl van Humphries. "Ik geloof hier niet in. Iemand die het van nature heeft om iets trager te gooien, kan wel iets versnellen en vertragen. Dan voelt het nog steeds natuurlijk. Maar bij spelers als hij, die heel snel gooien, voelt het niet meer natuurlijk als je ineens van tempo wisselt. Dat soort spelers heeft snelheid nodig voor het A-spel, waarmee ze top zijn. Hun B-spel is veel minder omdat ze moeilijker kunnen schakelen."

Volgens Van der Voort was het een bewuste keuze van Humphries om langzamer te gooien. Hij had resultaten nodig na weken vol verliespartijen. "Hier heeft hij op getraind, want ik denk dat hij ontevreden was over afzwaaiers bijvoorbeeld. Zo heeft hij het beter onder controle. Het is lang niet het tempo van vroeger. Hij heeft dat eigenlijk nodig, dat snelle tempo, om zijn absolute top te halen."

'Gewaagde keuze'

Of het iets eenmaligs is of iets structureels, is afwachten bij Humphries. "Misschien wil hij het wel volhouden en gaat hij alleen weer versnellen als tijdens wedstrijden het verschil gemaakt is. Het oogde niet heel geforceerd, maar ik vind het wel een gewaagde keuze. In korte wedstrijden kan dit misschien wel, maar in lange wedstrijden is het moeilijk houdbaar. Toen ik het weleens probeerde om te vertragen, ging ik knijpen in mijn pijlen en veel te lang nadenken. Ik bleek niet trager te kunnen."

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door is Kim Huybrechts te gast. De Belgische topdarter lijkt zijn carrière in drie maanden tijd helemaal om te hebben gedraaid. Van uitgeschakeld worden in de allereerste wedstrijd van het WK naar nu weer op weg naar boven. Samen met ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreekt hij de ins en outs van de dartswereld.

