Gian van Veen heeft zondag op de Poland Darts Open voor een ongekend spektakel gezorgd door in de finale tegen Luke Littler een negendarter te gooien. De Nederlander gooide bij een 2-2 stand een perfecte leg, maar helaas was het uiteindelijk niet genoeg voor de zege.

Van Veen vestigde zich het afgelopen jaar definitief bij de wereltop door het EK te winnen en dankzij zijn finaleplaats op het WK is hij inmiddels de nummer 3 van de wereld. De Nederlander trekt die lijn vervolgens goed door, want hij haalde bij de World Masters al de halve finale en bereikte zondag in Polen bij het eerste Euro Tour-toernooi van 2026 direct de finale door onder meer Luke Humphries en Nathan Aspinall te verslaan.

Voor Van Veen was het na twee verloren finales tegen landgenoot Michael van Gerwen zijn derde eindstrijd op de Euro Tour. Opnieuw was de tegenstand daarin enorm. Littler versloeg Van Veen in januari in de WK-finale namelijk met maar liefst 7-1 in sets.

Unicum voor Van Veen

De eerste vier legs van de partij leverden geen breaks op, maar de vijfde wel en hoe. Van Veen gooide twee keer 180 waardoor er nog 141 punten op het bord stonden. Littler had zichzelf inmiddels op 53 weggezet en daardoor moest de Nederlander wel de perfecte leg gooien om de voorsprong te nemen.

Van Veen smeet vervolgens triple-20, triple-19 en dubbel-12 erin waarna het dak er in de zaal helemaal vanaf ging. De nummer 3 van de wereld schreeuwde het zelf ook keihard uit toen de dubbel erin vloog. Het was voor het eerst dat Van Veen op zo'n groot toernooi een negendarter wist te gooien.

VAN VEEN HITS A NINE-DARTER IN POLAND 9️⃣🚨



Magnificent from Gian van Veen 🔥



The Dutch number one hits his first-ever televised nine-darter against Luke Littler in the final of the Poland Darts Open ‼️



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET1 pic.twitter.com/NT7LmkSGN0 — PDC Darts (@OfficialPDC) February 22, 2026

Littler pakt de titel in Polen

De break had de opmaat moeten zijn naar een sensationele zege, maar dat was niet het geval. Van Veen leek zelf enorm onder de indruk van wat hij net had gedaan en Littler was dat absoluut niet. De Engelsman gooide weliswaar geen negendarter, maar won wel vier legs op rij en daarmee was het gat geslagen.

Van Veen kon nog één leg winnen, maar Littler gaf de voorsprong niet meer uit handen en sleepte de titel met een 8-4 zege binnen. De Engelsman gooide een gemiddelde van ruim 108 punten per beurt. Littler werd overigens de eerste winnaar ooit van een Euro Tour-toernooi in Polen, want dit was de eerste editie van de Poland Darts Open.