Gian van Veen stond zondagavond tegenover Luke Humphries in de halve finale van de PDC Winmau World Masters in Milton Keynes, het eerste majortoernooi van het dartsjaar. De laatste overgebleven Nederlander in het toernooi ging echter roemloos ten onder.

Van Veen bereikte eerder op zondag de halve finale door James Wade met 4-2 te verslaan in de kwartfinale. De Nederlander had geen makkelijke tegenstander aan de Engelsman, maar hij hield zijn hoofd koel en profiteerde van de fouten van zijn opponent.

Herhaling

Daardoor moest hij het in de halve finale van de PDC Winmau World Masters opnemen tegen Humphries, een herhaling van een affiche van het laatste WK darts. Toen stonden Van Veen en Humphries tegenover elkaar in de kwartfinale. In dat duel stuntte de Nederlander door met 5-1 te winnen. Mede dankzij die overwinning haalde The Giant zelfs de WK-finale, al was Luke Littler daarin met 7-1 een maat te groot.

Matige start

Op zondag was dus een herhaling van de kwartfinale van het WK. Maar een goed resultaat zoals toen zat er voor Van Veen niet in. Hij begon matig aan het duel. In de eerste set kon de Nederlander geen leg winnen, en keek daarom al snel tegen een achterstand aan. Al waren er wel voldoende mogelijkheden voor The Giant om minimaal één leg te pakken.

Ook de tweede set verliep allesbehalve soepel voor Van Veen. De Nederlander bleef maar pijlen op zijn dubbels missen, terwijl Humphries rustig door bleef gaan en de stand op 2-0 zette.

In de derde set pakte The Giant dan eindelijk zijn eerste leg, maar dat was niet genoeg om ook zijn eerste set naar zich toe te trekken. Humphries liet zich namelijk niet van de wijs brengen en ging met een voorsprong van 3-0 de eerste pauze in.

Finale

Het bleek ook gelijk de laatste pauze te zijn. Want de vierde en vijfde set won Humphries. Eindstand: 5-0. Hierdoor mag hij het later op de avond in de finale opnemen tegen Luke Littler, die zijn halve finale won van Gerwyn Price. Het duel tussen de Brit en de Welshman was tot de laatste pijl spannend. Uiteindelijk won Littler met 5-4.