Gian van Veen komt met goed nieuws voor alle dartsfans. De Nederlandse topper is namelijk gezond genoeg om mee te doen bij de komende Premier League of Darts-avond in Berlijn. Dat was eerder nog maar zeer de vraag, nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen.

Gian van Veen kende de afgelopen week een vervelende periode. Vanwege nierstenen had de Nederlandse dartstopper erg veel pijn en moest hij zelfs een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Darten zat er op dat moment niet in. "Ik heb zondag ook nog een kwartiertje gegooid, maar toen was ik helemaal kapot en bekaf. Dat moet echt versterken de komende dagen, anders wordt het lastig", vertelde hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Goed nieuws

Het was toen nog maar zeer de vraag of Van Veen wel mee kon doen aan de Premier League-avond in Berlijn. Eerder moest hij al afzeggen in Dublin, en ook het Euro Tour-toernooi in het Belgische Wieze kwam te vroeg voor de nummer drie op de Order of Merit. Maar hij komt nu met goed nieuws.

In een post op Instagram meldt de darter uit Poederoijen namelijk dat hij fit genoeg is om mee te spelen in Berlijn. "Volgende stop Berlijn", zo opent Van Veen zijn bericht op sociale media. "Het voelt goed om te kunnen zeggen dat ik in Berlijn ben en dat ik van plan ben om morgenavond te spelen." Donderdag begint Van Veen zijn jacht op succes tegen Gerwyn Price.

Weggezakt op ranglijst

"Mijn afwezigheid van vorige week heeft wel zijn sporen achtergelaten in het klassement", vervolgt een realistische Van Veen. "Ik sta momenteel op de zesde plaats. De weg terug is ingezet en ik ben blij om hier weer te zijn. Tijd om weer aan de slag te gaan."

Strijd met Van Gerwen

Ondanks dat Van Veen goed begon, met onder meer twee finaleplaatsen, is hij inmiddels dus verder weggezakt op de ranglijst. De 23-jarige darter staat momenteel zesde. Hij heeft twee punten achterstand op de veilige vierde plek, die recht geef op de play-offs aan het eind van het toernooi. Overigens doet hij het daarmee iets minder goed dan landgenoot Michael van Gerwen, die op dit moment vijfde staat. De Groene Sloopkogel heeft na zeven avonden een punt meer. Daarom zou het zomaar eens een strijd tussen beide Nederlanders kunnen worden om de finale-avond nog te kunnen halen.