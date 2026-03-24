Gian van Veen ging onlangs door een rottige periode. Vanwege nierstenen kon de Nederlandse topdarter niet meedoen aan de Premier League in Dublin en de Belgian Darts Open. Collega's als Michael van Gerwen, Luke Humphries en Danny Noppert staken hem een hart onder de riem.

Van Veen meldde zich donderdag af voor de Premier League. "Ik had ontzettende pijnaanvallen waarvan je in elkaar krimpt. Continu had ik een krampgevoel en pijn in de buik. 's Nachts ook. Ik heb in drie nachten zo'n zes uurtjes geslapen omdat het echt niet ging. Ik had ook alle medicatie die er mogelijk was", sprak de verliezend WK-finalist in gesprek met Sportnieuws.nl.

De Nederlandse topdarter is wel weer uit het ziekenhuis, maar nog verre van de oude. Hij weet dan ook niet of hij donderdag in Berlijn zal zijn. "Als je nu weer te snel aan de slag gaat en er daardoor dan langer uitligt, dat wil je ook niet."

Steunbetuigingen van collega's

Misschien doet de steun van zijn concullega's hem goed. "Het is ontzettend klote voor hem", zei Michael van Gerwen afgelopen weekeinde in het Belgische Wieze voor de camera van Sportnieuws.nl. "Maar weet je wat het is: iedereen heeft ooit zijn dingetjes. Ik hoop dat hij snel beter wordt en er snel van af is."

Van Gerwen kampte in het recente verleden nog met ziekte, waardoor hij twee toernooien moest laten schieten. Hij weet dus wat Van Veen meemaakt. "Het seizoen is lang, wij spelen heel veel wedstrijden. Dan kunnen dat soort dingen helaas gebeuren. Daar moet je doorheen."

'Extreem heftige pijn'

Ook Danny Noppert leefde mee met zijn landgenoot. "Dit gun je niemand, vooral in die drukke periode waar hij nu in zit. Sneu", noemde hij het. Niels Zonneveld, die het in België tot de halve finales schopte, noemde het "geen aanstellerij" van Van Veen. "Ik heb er gelukkig geen ervaring mee, maar ik weet van mensen dat het extreem heftige pijn is. Dus ik hoop dat hij heel snel herstelt en donderdag gewoon bij de Premier League is, want dat verdient hij zeker."

De winnaar van Euro Tour 3, Luke Humphries, was met zijn gedachten eveneens bij Van Veen. "Ik heb hem donderdag een berichtje gestuurd met veel beterschap en daar was hij dankbaar voor", blikte de Engelsman terug. "Het iets waarvan je hoopt dat het je niet overkomt, want het schijnt heel zwaar te zijn om doorheen te gaan. Ik hoop het nooit zelf mee te maken."