Topdarter Gian van Veen moest na een drukke en succesvolle periode even pas op de plaats maken. De verliezend finalist van het WK darts 2026 had medische problemen en moest zich zelfs laten opereren. In een update laat The Giant weten hoe het nu met hem gaat.

Van Veen ontbrak afgelopen week tijdens de Premier League-avond in Dublin vanwege nierstenen. De 23-jarige vicewereldkampioen lag in het ziekenhuis en had afgezegd voor zijn ontmoeting in de kwartfinales met landgenoot Michael van Gerwen

Van Veen liet vervolgens in een korte reactie weten dat de pijn zondagochtend al begon en vervolgens veel erger werd. "Ik lig sinds gisterenochtend in het ziekenhuis en hoop later vandaag of morgen naar huis te komen", schreef hij op zijn socials.

Operatie

Ook bij de de Euro Tour in het Belgische Wieze is Van Veen dit weekend absent. Vrijdag ging de in Gelderland geboren nummer 3 van de PDC Order of Merit namelijk onder het mes. "Operatie", zo schreef hij op Instagram.

"Nog één nachtje in het ziekenhuis ter observatie en dan is het tijd om morgen naar huis te gaan. Hopelijk ben ik vervolgens klaar voor de afspraak in Berlijn van volgende week." Donderdag vindt daar de Premier League Darts plaats. Van Veen is na een sterk begin naar plek 6 gezakt. De uiteindelijke top 4 mag naar de finale-avond. Het is dus belangrijk dat hij meedoet en punten pakt.

Thuis

Zaterdagmiddag bleek dat alles voorspoedig is verlopen bij de ingreep. In een Instagram-story toont Van Veen een foto van vermoedelijk zijn huiskamer. "Weer thuis", schrijft hij erbij, met twee lachende emoticons erachter.

Van Veen zou eigenlijk in de tweede ronde van Wieze instromen, maar heeft zich ook moeten afmelden voor de derde Euro Tour van het jaar. Zijn plek wordt ingenomen door reserve Ian White. Ook Gerwyn Price en Gary Anderson hebben zich afgemeld en worden vervangen door Mickey Mansell en Ricky Evans. Een aderlating voor de organisatie, die drie blikvangers kwijt is.

Wessel Nijman

Wessel Nijman won het weekend ervoor de tweede Euro Tour van dit jaar, in Duitsland. Het was een groots weekend voor de Uitgeester, die telkens gemiddeldes van boven de 100 neerzette. In Wieze vloog hij echter er al uit in de openingsronde. Sebastian Bialeckiw was hem met 6-3 de baas.