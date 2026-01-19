Voor Danny Noppert is zijn avontuur in Saudi-Arabië op een grote teleurstelling uitgedraaid. De Nederlandse topdarter speelde een hele matige partij op de eerste editie van de Saudi Arabia Darts Masters en werd in de eerste ronde verrast door Man Lok Leung uit Hongkong.

Noppert werd door de PDC ondanks een heel sterk jaar gepasseerd voor de Premier League, maar mocht als troost wel meedoen aan de eerste World Series-toernooien van het jaar. The Freeze ging afgelopen week in Bahrein in de kwartfinales ten onder tegen landgenoot Gian van Veen, maar in Saoedi-Arabië sneuvelde hij al in de eerste ronde.

Dat was een enorme verrassing, want op de World Series-evenementen in Azië gebeurde het de afgelopen jaren maar zelden dat een PDC-speler van één van de lokale darters verloor. Toch overkwam het Noppert tegen Leung, die twee jaar geleden op het WK nog verrassend won van Van Veen. Dat had Noppert, de nummer 9 van de wereld, volledig aan zichzelf te wijten, want hij kwam geen moment in zijn spel en gooide pas in de vijfde leg een score van 140. Noppert eindigde uiteindelijk op een gemiddelde van slechts 81,25.

Oordopjes helpen Noppert niet

Dat terwijl Noppert voor de partij nog wel een opvallend hulpmiddel gebruikte. De darter verscheen namelijk met oordoppen op het podium. Dat vonden Viaplay-commentatoren Jacques Nieuwlaat en Marco Meijer opvallend aangezien er in Saoedi-Arabië niet veel fans in de zaal zaten.

"Het zal behoorlijk stil zijn in de zaal. Het is geen Ally Pally-publiek dus misschien om al het publiek dat je wel hoort, uit te sluiten", probeerde Meijer het te verklaren. "Ik kan me niet direct herinneren dat hij dat vaker heeft gedaan", vulde Nieuwlaat daar op aan. Ook Meijer kon zich dat niet voor de geest halen: "Volgens mij is het de eerste keer."

Noppert had nog het geluk dat Leung, die vorige week in Bahrein in de eerste ronde verloor van Van Veen, zijn zenuwen op de dubbels niet in bedwang had. Daardoor viel de score lager uit dan het geval had kunnen zijn, maar een nederlaag bleek onafwendbaar. Leung maakte het met zijn vierde matchdart uiteindelijk af: 6-3.

Michael van Gerwen en Gian van Veen

Aan de eerste editie van de Saudi Arabia Darts Masters doen met Michael van Gerwen en Gian van Veen nog twee Nederlanders mee en zij komen maandagavond ook nog in actie. Van Gerwen speelt dan tegen Nitin Kumar uit India en Van Veen tegen Motomu Sakai uit Japan. De twee Nederlanders speelden afgelopen week in Bahrein de finale tegen elkaar, die door Van Gerwen werd gewonnen.