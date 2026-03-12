Michael van Gerwen is opnieuw zonder zege gebleven in de Premier League Darts. De Nederlandse topdarter schoot donderdag uit de startblokken tegen een niet-fitte Jonny Clayton, maar zakte daarna heel ver terug en verloor met 6-3. Ook landgenoot Gian van Veen strandde direct in Nottingham.

Van Gerwen begon geweldig aan de Premier League door de eerste avond te winnen en vervolgens in de tweede speelronde de finale te halen. Hij moest door ziekte echter de derde avond afzeggen en leed tegen Clayton alweer voor de derde week op rij een nederlaag in zijn eerste partij.

Daar leek het na twee legs niet op uit te gaan draaien, want de Welshman kampte met een probleem aan zijn rechterbeen waardoor hij over het podium hinkelde. Van Gerwen begon ook nog eens messcherp aan het duel en met een 11-darter en een 15-darter pakte hij direct een 2-0 voorsprong.

Missers komen Van Gerwen duur te staan

De Nederlander kreeg vervolgens vier kansen om op 3-0 te komen, maar liet die allemaal liggen. Clayton profiteerde en deed dat opnieuw toen Van Gerwen in leg vier ook weer drie pijlen op de dubbel liet liggen. In plaats van 4-0 voor Van Gerwen was het 2-2 en dat kwam keihard aan bij de drievoudig wereldkampioen.

Clayton voelde zich steeds comfortabeler worden op het podium en dat kon niet gezegd worden van Van Gerwen. De Welshman stond in het vervolg van de partij nog maar één leg af en bezorgde Van Gerwen zijn derde nederlaag op rij in de Premier League.

Gian van Veen ook snel klaar

Gian van Veen kwam na Van Gerwen ook nog in actie. De andere Nederlander in de Premier League nam het in zijn eerste partij op tegen Luke Humphries. Van Veen won op het afgelopen WK nog met 5-1 in sets van de Engelsman in de kwartfinales, maar was deze keer niet opgewassen tegen de oud-wereldkampioen. Humphries plaatste bij een 3-3 stand de enige break van de wedstrijd en won met 6-4 van Van Veen, die niet boven de 90 gemiddeld uit wist te komen.

Programma speelronde 6 Premier League

Kwartfinales:

Stephen Bunting - Josh Rock 6-1

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 3-6

Gian van Veen - Luke Humphries 4-6

Luke Littler - Gerwyn Price



Halve finales:

Stephen Bunting - Jonny Clayton

Luke Humphries - Littler/Price