De Nederlandse topdarter Kevin Doets is gelukkig in de liefde. En dat opent nieuwe perspectieven voor de man die bij het WK darts 2026 de laatste 16 bereikte. Hij bezoekt het land van zijn nieuwe vlam en verlaat daardoor voor de eerste keer in zijn leven Europa.

De vriendin van Doets is Braziliaans. Vandaar dat Doets in het vliegtuig stapte om Brazilië te bezoeken. "Mijn eerste keer in Brazilië", schrijft hij op Instagram.

"En ook mijn eerste keer buiten Europa. Ik heb een paar fantastische mensen ontmoet en ik heb het lekkerste voedsel gegeten dat ik ooit heb geproefd. Nu ga ik me weer focussen op het dartboard. En ik moet mijn roestige werphand weer soepel krijgen. Ik doe mee bij de eerste Pro Tour-toernooien in Hildesheim volgende week. Ik zal er klaar voor zijn."

Bianca Rangel

Op de foto's maakt Doets zijn woorden waar. Hij bezocht met vriendin Bianca Rangel onder meer het befaamde standbeeld Christus de Verlosser. Doets onthulde dat hij eind 2024 zijn relatie verbrak met zijn Zweedse ex-vriendin Jaqueline Alpevik. Het stel kreeg anderhalf jaar geleden een zoontje genaamd Aiden. Voor Aiden is Doets nog steeds woonachtig in Zweden, het land waar hij in de toekomst wellicht voor uit wil komen.

Bibi Rangel

"Ik kan het niet in eigen land houden", grapte Doets in gesprek met Sportnieuws.nl na zijn gewonnen tweede ronde op het WK darts tegen David Munyua. Rangel komt namelijk uit Brazilië en is woonachtig in Portugal, zo onthult hij. De nieuwe geliefde van Doets is met 22 jaar vijf jaar jonger dan de Nederlandse darter.

WK darts 2026

Doets kon de achtste finales van het wereldkampioenschap darts 2026 niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 27-jarige Almeerder startte uitstekend tegen oud-wereldkampioen Luke Humphries, maar was daarna vrij kansloos: 4-1. Doets, die in Alexandra Palace voor de tweede keer was doorgedrongen tot de laatste zestien darters, haalde in de eerste set een hoog niveau en won overtuigend met 3-1. De als tweede geplaatste Humphries raakte niet van slag en zag dat de Nederlander niet meer met hem mee kon komen. Alle vier daaropvolgende sets gingen met ruim verschil naar Humphries.