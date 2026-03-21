Michael van Gerwen heeft in de tweede ronde van het Euro Tour-evenement in het Belgische Wieze gewonnen van Mickey Mansell. Mighty Mike speelde een prima pot en zette de in Noord-Ierland geboren Mansell weg met 6-4. Dochter Zoë keek met een glimlach toe.
Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen kreeg na de eerste legs, waarin wat schoonheidsfoutjes zaten, de smaak te pakken in Wieze. Hij oogde vervolgens stabiel, nam in het midden van de pot een break voorsprong en stond die niet meer af.
Van Gerwens dochter Zoë stond in de zaal met een kartonnen bord in haar handen. "Papa", stond erop. "Zoë is blij voor jou", zei de Viaplay-commentator. Zondag staat Van Gerwen in de derde ronde tegenover Daryl Gurney. Er zijn nog 16 darters over en op zondag worden er liefst vier rondes afgewerkt.
'Ze wilde mee'
Van Gerwen zei in het interview op het podium dat Zoë vrijdagmiddag vroeg of ze mee mocht komen. "Ik zei: dat ga ik regelen. Het is altijd leuk om haar bij me te hebben. Ze is mijn kleine meid. Ik moet ervoor zorgen dat ik het goed doe in dit toernooi. Het is lastig, er zijn nog veel prima spelers over in het toernooi, ik heb nog een lange weg te gaan."
Vervolgens liep hij op haar af om haar op te tillen een eens flink te knuffelen.
Uitslagen zaterdag Belgian Darts Open 2026
Ross Smith 6-4 Cameron Menzies
Jermaine Wattimena 6-3 Ryan Meikle
Chris Dobey 6-3 Dave Chisnall
Ryan Searle 6-5 Ricky Evans
Martin Schindler 6-3 William O'Connor
Daryl Gurney 6-3 Damon Heta
Danny Noppert 6-3 Luke Woodhouse
Ryan Joyce 6-3 Nathan Aspinall
Cristo Reyes 6-2 James Wade
Jonny Clayton 6-3 Sebastian Bialecki
Andy Baetens 6-4 Stephen Bunting
Niels Zonneveld 6-5 Mike De Decker
Luke Littler 6-2 Boris Krcmar
Luke Humphries 6-4 Dirk van Duijvenbode
Michael van Gerwen 6-4 Mickey Mansell
Josh Rock 4-6 Kim Huybrechts
Deelnemers
Gerwyn Price en Gian van Veen slaan deze derde Euro Tour van het jaar over. Van Veen zou eigenlijk in de tweede ronde van Wieze instromen, maar heeft zich ook vanwege nierstenen moeten afmelden voor de derde Euro Tour van het jaar. Zijn plek wordt ingenomen door reserve Ian White.
Wat is de Euro Tour?
Dit jaar worden er 15 Euro Tour-evenementen gehouden en vervolgens wordt een ranglijst opgemaakt. De top 32 krijgt een startbewijs voor het EK darts. In 2025 won Gian van Veen dat toernooi. Dat was zijn eerste major.
Reisproblemen
Engeland is het centrum van de dartswereld en voor Engelse spelers is dat reuze handig. Maar nu ze naar het vasteland van Europpa moeten reizen, stelt ze dat voor problemen. Omdat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, moeten de documenten van de Britse darters handmatig worden gecontroleerd. Dat leidt tot enorme frustratie. Nathan Aspinall heeft een moeizame reis achter de rug. “Nieuwe week, weer een Euro Tour. En weer een ellendige wachttijd bij de paspoortcontrole,” schreef de Engelsman op sociale media.