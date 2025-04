Topdarter Luke Humphries ontvangt boodschap van negen woorden van verloofde na veelbesproken onthulling

Nummer 1 van de wereld Luke Humphries sprak onlangs openhartig over de worsteling die hij op dit moment heeft. 'Cool Hand Luke' kampte in het verleden met mentale problemen en deed bij de Euro Tour een opmerkelijke onthulling. "Als ik op het podium sta, voel ik me gewoon emotieloos", vertelde hij.

"Het is niet dat ik niet wil darten, maar het voelt momenteel als een vervelend klusje. Het is gewoon teveel. Ik speel te veel darts. Ik denk dat ik een pauze nodig heb. Ik ben emotieloos en dat is slecht voor mijn mentale gezondheid", was Humphries eerlijk. Het kwam de wereldkampioen van 2024 op flinke kritiek te staan. Mensen noemden hem 'zwak' en 'verwend'.

Humphries sloeg terug op de critici: "Dit was de laatste keer dat ik mijn échte gevoelens heb getoond aan het publiek. Alles wat ik zeg of doe is nooit goed genoeg."

Verloofde neemt het op voor Humphries

Toch waren er ook mensen die Humphries steunden, onder wie zijn verloofde Kayley Jones. Zij klom in de virtuele pen voor een boodschap voor haar aanstaande man. 'Ga zo door. Je maakt ons allemaal zo trots', was haar kort maar krachtige statement op sociale media.

Ook Emma Paton, Michael Bridge en Polly James namen het op voor Humphries, die ze een 'aanwinst voor de sport noemen'.

Steun van Vincent van der Voort

Oud-profdarter Vincent van der Voort begreep Humphries wel, zei hij in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik begrijp Humphries wel, want ik weet wat hij er allemaal omheen doet, maar dat is eigen schuld. Hij moet gewoon beter plannen." Fast Vinny snapt ook dat het moeilijk is om nee te zeggen tegen demo's, waar 'een enorme klap geld' mee te verdienen is.

