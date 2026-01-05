Luke Littler pakte afgelopen zaterdag de eindzege op het WK darts en sleepte daarmee één miljoen pond in de wacht. Dat volledige bedrag mag de pas 18-jarige Brit echter niet houden, want er gaat een aanzienlijk deel naar de Engelse belastingdienst.

Littler kende een dominant pad naar de finale van het WK, waar hij zijn sterkste opponent tegenkwam in Gian van Veen. Ook de Nederlander bleek echter geen partij voor de Engelsman. Littler won met 7-1 en prolongeerde daarmee zijn wereldtitel. Het is de eerste keer dat een darter twee jaar op rij de prijs wint na Gary Anderson dit voor elkaar kreeg in 2016. Voor Littler wachtte niet alleen de Sid Waddell-trophy, maar ook een gigantische bedrag van één miljoen pond.

Belasting

Dat bedrag mag Littler niet volledig houden. De Brit moet een groot deel afdragen aan de Engelse belastingdienst. Het Engelse OLBG heeft uitgezocht hoe veel Littler moet afdragen aan de fiscus. Het gaat om ongeveer de helft van de miljoen pond dei de darter verdiende. In totaal zal Littler een bedrag van 436.832 pond af moeten dragen. Hij mag dus om en nabij de 564.000 pond van zijn winst behouden.

Littler maakte tijdens het toernooi nog meer kosten, zoals de reis naar Londen en de kosten van het leven daar. De Brit kan echter ook nog rekenen op verdiensten vanuit zijn sponsoren. Littler is in ieder geval blij met de overwinning, maar hij vertelde na de zege al dat hij het niet voor het geld doet.

Reactie Littler

"Het is een geweldige geldsom, maar het gaat mij om het omhoog houden van die trofee op het podium. Het gaat niet om het geld", zo vertelde Littler op de persconferentie na zijn zege op Ryan Searle in de halve finale. "Sinds de Grand Slam heb ik het al gezegd en ik blijf mezelf herhalen. Ik wil mijn titel prolongeren. Hopelijk kan ik dat doel behalen en kan ik daarna gaan nadenken wat ik met het prijzengeld wil doen." Als verliezend finalist pakte Van Veen een mooi bedrag van 400.000 pond, omgerekend zo'n 450.000 euro.