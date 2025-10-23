Luke Littler is de kritiek op zijn deelname aan het jeugd-WK darts helemaal zat. Hij heeft daarom flink uitgehaald naar een oud-darter die zich fel uitsprak over de 18-jarige. "Ik ken hem niet eens."

De deelname van Littler bracht veel teweeg. De nummer twee van de wereld en regerend wereldkampioen zou véél te goed zijn om mee te doen met de jeugd en het zou oneerlijk zijn voor de rest. Hij werd uiteindelijk in de halve finale uitgeschakeld. Gian van Veen en Beau Greaves haalden de finale.

Ego

Met name oud-darter en coach Andy Cornwall was in een podcast erg uitgesproken over de jonge Engelsman. Hij noemde het 'belachelijk' dat Littler in actie kwam op het jeugdtoernooi. Dat zou hij alleen maar hebben gedaan om zijn eigen ego te strelen.

"Zo van: kijk mij, kijk mij, alles draait om mij. Ik vond het helemaal niet leuk", aldus Cornwall. "Iemand had hem moeten zeggen: 'Dit is niet goed, Luke. Je ontneemt iemand anders de kans'. Je zou niet meer met de jeugd mee moeten spelen als je wereldkampioen bent."

Littler kreeg het commentaar ook mee en sprak zich vervolgens uit via Instagram. Hij was behoorlijk fel richting Cornwall. “Andy Cornwall, blijkbaar een dartscoach die iets doet voor Darts Corner, heeft gisteren iets gezegd over Stephen Bunting en nu ook over mij,” schreef de wereldkampioen. “Wat een sukkel van een vent, en ik ken hem niet eens.”

'Onzin'

EX-topdarter Vincent van der Voort vond de kritiek op Littler ook 'onzin', zo liet hij weten in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik hoorde dat veel mensen commentaar hadden op dat Littler meedeed. Dit is toch de jeugd? Die mogen dan toch het toernooi spelen?"

Hij ziet juist alleen maar voordelen. "Geeft ook meer aanzien aan het toernooi, alles is beter daardoor. Dat die andere spelers klagen, dat snap ik wel. Die zien hun kansen slinken. Maar de kritiek is onzin."

