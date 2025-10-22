Op Luke Littler staat in 2025 bijna geen maat. De nog altijd pas 18-jarige topdarter rijgt de titels op grote toernooien aan elkaar en hoopt komend weekend bij het EK darts historie te gaan schrijven. Niemand minder dan Raymond van Barneveld kan daar echter een stokje voor gaan steken.

Littler werd al van jongs af aan gezien als supertalent, maar dat hij zo snel de top bij de PDC zou bestormen hadden maar weinigen kunnen vermoeden. De jonge Engelsman debuteerde eind 2023 als 16-jarige op het WK en haalde vanuit het niets de finale. Hij was daarmee dankzij één toernooi ineens de nummer 31 van de wereld en het was de grote vraag hoe lang het zou duren voordat hij de koppositie ging pakken.

Het antwoord op die vraag lijkt binnenkort gegeven te gaan worden, want het is een kwestie van tijd voordat Littler de huidige nummer één Luke Humphries van de troon gaat stoten. Dat heeft The Nuke vooral te danken aan zijn indrukwekkende prestaties in 2025. Hij pakte in januari een half miljoen pond voor de ranking door het WK te winnen en won daarna ook de UK Open, World Matchplay en de World Grand Prix.

Van Barneveld kan feestje Littler verpesten

Daardoor kan Littler komend weekend bij het EK al de nummer één-positie over gaan nemen van Humphries. Daar wordt de loting gebaseerd op de ranking over alle Euro Tour-toernooien en Littler en Humprhies eindigden daar als nummer vier en vijf. Dat betekent dat ze elkaar al in de kwartfinales tegen kunnen komen. Littler heeft daardoor aan een finaleplaats genoeg om de koppositie te pakken.

Daar zal echter Raymond van Barneveld een stokje voor willen steken. Hij is in de eerste ronde van het EK namelijk gekoppeld aan Littler. De vijfvoudig wereldkampioen kan zich vasthouden aan het feit dat de jonge Engelsman nog nooit een wedstrijd op het toernooi won. Hij verloor vorig jaar bij zijn debuut in de eerste ronde van Andrew Gilding. Van Barneveld won zelf overigens voor het laatst een wedstrijd op het EK in 2014. Hij strandde toen uiteindelijk in de halve finales.

Jongste nummer één ooit

Als Littler erin slaagt om de eerste plek op de Order of Merit over te nemen dan schrijft hij geschiedenis, want hij wordt dan de jongste lijstaanvoerder ooit bij de PDC. Mocht het komend weekend nog niet lukken om Humphries te passeren dan lijkt het een kwestie van tijd voordat het wel gebeurt, want Littler heeft tot het WK niets meer te verdedigen. Humphries won daarentegen twee jaar geleden de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals. Dat prijzengeld verdedigt hij dit najaar nog.