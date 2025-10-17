Luke Littler werd maandag uitgeschakeld bij het jeugd-WK. Dat was een redelijk gevoelige nederlaag voor de Engelse tiener, die de dag ervoor nog het majortoernooi World Grand Prix op zijn cv bijschreef. Luke the Nuke vindt de reacties op zijn deelname onterecht.

De regerend wereldkampioen had opgevangen dat diverse dartskenners het ongepast vonden dat hij zich had aangemeld voor het WK voor junioren.

De redenering is dat zo'n jeugd-WK bedoeld is voor opkomende darters en niet voor supersterren als Littler, die inmiddels de nummer twee is op de ranglijst PDC Order of Merit.

Gian van Veen

Littler vindt het gek dat hij wel dat verwijt krijgt, maar de andere toppers bij het jeugd-WK niet. "Met Gian van Veen (23) en Keane Barry (23) deden er nog twee tourkaarthouders mee, maar ik ben altijd diegene die alles in z’n nek krijgt", zegt Littler volgens Het Laatste Nieuws.

"Ik won niet en daar waren heel wat mensen maar wat blij mee", aldus Littler, verwijzend naar zijn nederlaag tegen Beau Greaves met 6-5. "Maar ik wou gewoon al wat komen wennen aan het systeem van beste van vijf, beste van zes. Dat is wat ik hier ben komen doen."

Beau Greaves

Mede om die reden, en ook omdat hij beseft dat Greaves een groot talent is die bovendien een hoog niveau liet zien in de partij, is zijn zelfvertrouwen niet aangetast. "Ik voel me absoluut onklopbaar", stelt hij.

"I'm learning as the days go on!" 💪



Luke Littler talks after picking up his first Players Championship title of 2025, which sees him qualify for Minehead next month. pic.twitter.com/mC8krG4ysw — PDC Darts (@OfficialPDC) October 15, 2025

"De start van een toernooi verloopt vaak moeizaam, maar je moet door de eerste rondes geraken. Eens de laatste 16 of kwartfinales aanbreken, dan pas wordt het menens."

Het schema van Luke Littler

Littler neemt nu even wat pauze en slaat sowieso de Euro Tour in Hildesheim dit weekend over. Hij heeft, inclusief de World Grand Prix en het jeugd-WK, meer dan tien dagen achter elkaar in een toernooi gezeten.

Eind oktober keert hij wellicht terug voor de laatste twee Players Championship-evenementen. "Als ik meer geld kan pakken, dan doe ik dat. Misschien ga ik die ook wel gewoon gooien. Maar eerst even pauze nemen."