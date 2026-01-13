Luke Littler is de wereldkampioen darts, de nummer 1 van de ranglijst PDC Order of Merit en de eerste speler die met een toernooizege 1 miljoen pond binnen harkte. Het gaat meer dan uitstekend met de Engelse tiener (18). Ook in zijn vrije tijd vermaakt hij zich prima, met een opvallende liefhebberij.

Luke the Nuke heeft op zijn achttiende al in drie WK-finales op rij gestaan, waarvan hij er twee won. Het zijn schrikbarende cijfers, die de concurrentie angst in zullen jagen. Wat moeten ze doen om deze dartsfreak te stoppen?

Littler zelf lijkt moeiteloos om te gaan met de status die hij in twee jaar tijd heeft opgebouwd en alle aandacht die op hem afkomst. Zo af en toe heeft hij een aanvaring met het publiek, dat spannendere wedstrijden en onvoorspelbare uitkomsten wil, maar over het algemeen lijkt hij een steady gozer.

Voetbalplaatjes

Dat blijkt ook wel uit een van de hobby's van de nabij Manchester geboren Littler. Hij verzamelt al jarenlang sportplaatjes, zoals voetbalplaatjes. Hij drijft er ook vrij fanatiek handel in. Sterker nog: vlak voordat hij afreist naar Bahrein voor de Bahrein Darts Masters, waren hij en zijn vriendin Faith Millar nog urenlang in de weer met het klaarmaken en verzenden van bestellingen die binnenkwamen via het veilingplatform Ebay.

Op Instagram liet Littler enkele beelden zien van het proces. "Zoals mensen wel weten, bied ik kaartjes te koop aan via Ebay", schreef hij. "Eerst kaartjes van de Premier League die ik kocht in hobby boxes. Ik heb ook autokaartjes en historische kaartjes. Morgen ga ik weg voor het eerste evenement van de World Series in 2026. Dus ik ga nu een paar uurtjes plaatjes verkopen. Je kan ze ontvangen in je brievenbus en anders in postkluisjes, wat je maar wil."

Dik contract

Voor het geld hoeft hij dit handeltje niet te drijven. Vlak na het WK darts 2026 tekende Littler een monstercontract met een sponsor. Hij verlengde zijn samenwerking met Target Darts met tien jaar en tekende daarmee het grootste sponsorcontract in de geschiedenis van de dartsport. Hoewel exacte bedragen officieel niet zijn bevestigd, meldt Sky Sports dat het gaat om een deal van 20 miljoen pond, omgerekend zo’n 23 miljoen euro.