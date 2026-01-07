Gian van Veen brak door het halen van de finale van het WK darts de magische grens van 1 miljoen euro aan gewonnen prijzengeld bij de PDC. De Nederlandse topdarter is in één klap zo'n 450.000 euro rijker na zijn nederlaag tegen Luke Littler en praat bij de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door openhartig over hoe dat prijzengeld zijn leven beïnvloedt.

"Het is echt bizar veel geld", reageert de 23-jarige darter als hij het bedrag van presentator Damian Vlottes hoort wat hij verdiend heeft bij de PDC: 1,35 miljoen euro. "Ik weet ook niet waar het allemaal gebleven is", grapt Van Veen. "Ik las ook op sociale media dat ik nu miljonair schijn te zijn. Nou, dat is leuk. Maar dat is vermogen en ineens hoort alles wat je verdient daar bij. Belasting betalen we zeker niet en we hebben zeker ook geen uitgaven?"

Wagenpark Michael van Gerwen

Ex-profdarter Vincent van der Voort (50) verdiende jarenlang prijzengeld bij de PDC en weet als geen ander hoe dat dan gaat. Bij hem als 'gemiddelde' darter was het nog te overzien, maar bijvoorbeeld Michael van Gerwen was helemaal een graag gezien item over geldzaken. "Ze hebben een keer een filmpje gemaakt over zijn vermogen en daarin lieten ze zijn wagenpark zien. Daar zaten auto's bij die hij al zeven jaar niet meer had. Ja, zo kan ik het ook wel."

'Iets duurdere vakantie'

Van Veen heeft die 1,35 miljoen absoluut niet (meer) op zijn bankrekening staan. Een flink deel moet hij afdragen aan de Belastingdienst, maar er blijft gelukkig genoeg over om leuke en belangrijke dingen van te doen. "Het maakt het allemaal makkelijker. Ik heb een huis gekocht en dat gaat tegenwoordig zo moeilijk. Dit maakt het nu makkelijker. En ik kan met een druk schema af en toe ook een iets duurdere vakantie doen waar je extra van kan genieten. Maar dat is ook maar tot een bepaalde hoogte."

'Huis tot een minimum afgelost'

Volgens de kersvers verliezend WK-finalist is het van belang om 'geen domme dingen' te doen. Dat lukt hem nu goed en ook Van der Voort sprong altijd bewust met zijn centjes om. "Ik heb heel snel mijn huis tot een minimum afgelost. Helemaal aflossen is niet verstandig, want dan betaal je weer meer belasting. Dus dat heb ik toen met mijn prijzengeld gedaan. Ik ben ook niet iemand die het over de balk smijt. Er zijn ook echt wel mensen die je daarbij kunnen begeleiden."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de eerste échte aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door van 2026 is niemand minder dan WK-finalist én Premier League Darts-debutant Gian van Veen te gast. Samen met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes blikt hij terug op een fantastisch jaar en wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcast.