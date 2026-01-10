Topdarter Gian van Veen is nog altijd pas 23 jaar oud en zou dus nog 'gewoon' mee kunnen doen aan het jeugd-WK. De Nederlander is echter nu ook de nummer drie van de wereld én al zeker van de Grand Slam. Door zijn veel drukkere schema in 2026 zou het zomaar kunnen dat Van Veen het toernooi laat schieten. Al is hij er zelf nog niet helemaal uit, zeker als Luke Littler bijvoorbeeld ook weer meedoet.

Van Veen verloor in 2023 de finale van Littler op het jeugd-WK. Daarna won hij 'm twee keer door achtereenvolgens Jurjen van der Velde en Beau Greaves zelf te verslaan in de finales. Nu twijfelt Van Veen hardop om te gaan. "Het was wel de bedoeling om mee te gaan doen, dat heb ik ook het hele jaar geroepen. Ik wilde 'm drie keer op rij winnen. Dat wil ik in principe nog steeds en ik wilde me ook graag plaatsen voor de Grand Slam van 2027, maar nu heeft de PDC de regels ineens omgegooid."

Vanaf 2026 krijgen de finalisten van het jeugd-WK (in oktober) al de Grand Slam-tickets voor datzelfde jaar november. Het is daarmee niet meteen meer de makkelijkste route voor jonge darters om zich al te verzekeren van een majortoernooi het jaar erop. Zeker voor Van Veen (en Greaves) niet, die nu dus nog profiteren van de oude regel en al zeker zijn van de Grand Slam.

'Grootste motivatie valt nu weg'

"Dat was mijn grootste motivatie en die valt nu dan weg. Het is een mooie titel, zeker drie keer op rij. Daar ga ik, zeker als Luke Littler niet meedoet, als favoriet naartoe. Maar ja, zeker met zo'n druk schema, is er een kans dat ik niet ga spelen", zegt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Luke Littler kan helpen

Toch zou Littler ook weer een rol kunnen spelen in de beslissing van Van Veen om wél te gaan. Want wat als de tweevoudig wereldkampioen en nummer 1 van de wereld ook besluit om te gaan? "Natuurlijk, dat is wel iets. Als je drie keer op rij kan winnen is het mooi als je dat in de finale tegen Littler kan doen. Kijk, het is het is wel gewoon een toernooi waar ook gewoon wat leuk geld op staat (12.000 pond voor de winnaar, red.) en een mooie titel natuurlijk. Dus het is niet dat de motivatie nul is, maar als het toch al een drukke periode is, dan zijn er ook redenen om niet te spelen."

'Moet je daar speciaal voor heen en weer'

Afgelopen jaar was het ook nog eens zo dat de spelers die de World Grand Prix speelden toch 'in de buurt waren' en moesten zijn. Dan waren de kwalificaties voor de finale van het jeugd-WK een dag na de finale van de major en waren er na dat jeugd-WK ook nog Players Championships. "Dan moest je er toch zijn. Maar dat is komend jaar niet meer", weet Van Veen. "Dan moet je speciaal voor dat jeugd-WK heen en weer reizen."

'Veel betere regel'

Ex-profdarter Vincent van der Voort vindt de nieuwe PDC-regel overigens wel veel beter dan de oude. Dat de twee finalisten meteen naar de Grand Slam een een maand later gaan, kan volgens hem alleen maar goed werken. "We hebben in het verleden heel vaak gehad dat iemand een jaar later speelde en dat die helemaal uit vorm was, geblesseerd was of wat dan ook. En nu heb je gewoon iemand die een maand daarvoor is geplaatst en die doet mee. Dus ja, veel beter."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de eerste échte aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door van 2026 is niemand minder dan WK-finalist én Premier League Darts-debutant Gian van Veen te gast. Samen met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes blikt hij terug op een fantastisch jaar en wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcast.