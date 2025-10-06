De Nederlandse topdarter Gian van Veen baalt van zijn lotingen op de grote toernooien dit jaar. Het toptalent moet dinsdag meteen tegen wereldkampioen Luke Littler in de eerste ronde van de World Grand Prix. Op de World Matchplay trof hij al de nummer 1 van de wereld, Luke Humphries, in de eerste ronde. "Het zit niet mee, maar je doet er weinig aan", blikt Van Veen vooruit in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Ik vond het vorig jaar al niet meevallen met de lotingen op de majors. Toen dacht en hoopte ik dat het in 2025 beter zou zijn, maar dat is tot nu toe niet. Aan de andere kant heb ik Littler liever in de eerste ronde dan later in het toernooi. Ik heb meer kans om hem te verslaan in zo'n kort format in het begin dan als de wedstrijden langer duren en het toernooi verder is. De dubbels zijn mijn sterkte, dus ik heb zeker kans."

'Ik hoop dat hij bang is'

Van Veen is een van de weinige darters die een positief record heeft tegen Littler. Van de vier onderlinge duels, won de Nederlandse darter drie keer. "Ik hoop dat hij bang is, maar dat lijkt me niet. Ik had liever iemand anders gehad, maar ik denk hij waarschijnlijk ook. Alle druk ligt op hem." Littler won op de Grand Prix nog geen wedstrijd, net als Van Veen overigens. Wel meldt hij hij zich in Leicester als top-16-speler van de wereld, zijn debuut in de top van het darts.

Mijlpaal

"Ik was net te laat op die positie om geplaatst te zijn voor de Grand Prix, maar dan had ik Littler in de tweede ronde mogelijk getroffen. Maar dat ik er sta is lekker en vind ik ook echt een mijlpaal. Ik heb het stapje voor stapje gedaan en had niet verwacht er nu al bij te staan." Als hij op de recentste Euro Tour in Zwitserland de finale had gehaald, was het net wel gelukt. Hij verloor echter van Stephen Bunting in de halve finale, waar hij tegen Luke Woodhouse had gemoeten in de finale.

'Ik heb er flink van gebaald'

Van Veen miste een matchpijl en verloor zo de kans om zijn eerste Euro Tour ooit te winnen. "Ik heb er wel flink van gebaald ja, zeker omdat ik Woodhouse dan had getroffen. Met alle respect, maar dat is geen Littler, Humphries, Michael van Gerwen of Gerwyn Price. Dat was een mooie kans geweest op mijn eerste Euro Tour. Maar de verloren wedstrijd tegen Bunting is niet mijn zuurste ooit. Dat was vorig jaar tegen Rob Cross op de Matchplay en ik heb op WK's wel wat potjes gespeeld die erger waren."

Meteen door naar jeugd-WK

Op de Grand Prix hoopt hij op een knaller van een toernooi, met in ieder geval een mooi resultaat in de eerste ronde tegen Littler. Mocht het een hele week goed gaan, dan moet hij nog geen 12 uur na de finale richting Wigan voor het jeugd-WK. "Daar ga ik hoe dan ook naartoe. Op papier is het de makkelijkste route naar de Grand Slam van volgend jaar. Daarom wil ik meedoen, want ik heb dit jaar meegemaakt dat het veel rust geeft. Ik zou het dom vinden van mezelf als ik er niet heen ga."

'Daar heb ik maling aan'

Van Veen, de regerend jeugdwereldkampioen, wil dus zijn titel verdedigen. Hij treft in de eerste ronden mogelijk scheve gezichten. Het hele jaar gooide hij geen jeugdtoernooien en nu meldt hij zich wel voor het WK. "Ik heb er eerlijk gezegd maling aan wat de andere spelers daarvan vinden. Het is niet mijn probleem dat ik de rest van het jaar niet mee mag doen. Aan deze mag ik wel meedoen, dus ben ik er. Ik ben wel benieuwd wat Littler en Josh Rock gaan doen. Littler roept al tijden dat hij niet meedoet, maar ik heb ook andere verhalen gehoord. We gaan het zien."

Beluister Darts Draait Door

Ex-profdarter Vincent van der Voort bespreekt in een extra aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door de kansen van de Nederlanders op de World Grand Prix. Diverse namen als Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Gian van Veen bellen in om voor te beschouwen en hun reactie te geven. Beluister de nieuwe aflevering hieronder.