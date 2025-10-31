De Grand Slam of Darts is twee Nederlanders rijker. Er waren al drie darters geplaatst in de vorm van Michael van Gerwen, Gian van Veen en Jurjen van der Velde. Daar komen Danny Noppert en Wessel Nijman bij. Voor Raymond van Barneveld viel het doek, een andere oud-wereldkampioen boekte wel succes.

104 deelnemers togen naar Wigan om te strijden om de laatste acht plekken op de major, die vroeg in november wordt gehouden. Onder hen voormalig winnaar Van Barneveld, Michael Smith en José de Sousa. Maar ook Rob Cross, de hoogstgeplaatste die zich nog niet had geplaatst, tweevoudig wereldkampioen Peter Wright en een karrenvracht aan Nederlanders.

Twee Nederlanders winnen, oud-wereldkampioen boekt eindelijk succes

Voor Van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Wright viel het doek in de tweede ronde. Ook Cross redde het niet; hij strandde bij de laatste 32. In totaal gingen vijf Nederlanders op voor deelname aan de Grand Slam of Darts. Nijman trok zijn goede vorm van donderdag door, de 25-jarige Nederlander won het laatste Players Championship-toernooi van het jaar. Een dag later rekende achtereenvolgens af met Radek Szaganski, Justin Hood, Dave Chisnall en Ritchie Edhouse. Nijman won telkens met 5-2. In de laatste ronde overleefde hij een gemiddelde van 112,57 van Edhouse.

Ook Noppert gooide zich naar de Grand Slam. Hij hoefde één ronde minder af te leggen dan Nijman, vanwege zijn plek op de wereldranglijst. The Freeze stuurde Chris Landman (5-3), Alan Soutar (5-4) en Dennie Olde Kalter (5-2) naar huis. Laatstgenoemde verloor net als Jermaine Wattimena en Christian Kist in de laatste ronde.

Confirmation of the eight Tour Card Holder Qualifiers for the Mr Vegas Grand Slam of Darts...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ricky Evans

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Woodhouse

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Connor Scutt

🇳🇱 Wessel Nijman

🇳🇱 Danny Noppert

🇨🇿 Karel Sedlacek

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Michael Smith

🇩🇪 Lukas Wenig pic.twitter.com/AS4JlKtlRI — PDC Darts (@OfficialPDC) October 31, 2025

Winst was er verder voor Ricky Evans, Luke Woodhouse, Connor Scutt, Karel Sedlacek, Lukas Wenig en Michael Smith. Vooral voor Bully Boy is dat een opsteker. De winnaar van 2022 maakte na zijn gewonnen WK dat jaar een vrije val op de wereldranglijst, mede door een blessure aan zijn werphand. Smith miste veel televisietoernooien en gleed af naar de 29e plaats op de wereldranglijst. "Door één slechte wedstrijd lijkt het nu alsof niemand mijn naam nog kent", zei Smith onlangs nog.

Jules van Dongen

Wie ook in de vergetelheid is geraakt, is de Nederlandse Amerikaan Jules van Dongen. Hij kampte met darteritus, een mentale blokkade waarbij spelers hun pijl niet of nauwelijks los kunnen laten. Bij Van Dongen was het zelfs zo erg dat hij van hand wisselde. Deze week gooide hij op de Pro Tour met links en kwam hij tot gemiddelden van 53,10 en 49,58. Vrijdag ging het een stuk beter met Van Dongen, bij het kwalificatietoernooi voor de Grand Slam. Hij gooide een gemiddelde van 70,13. Desondanks verloor hij wel met 5-0 van Ryan Meikle.