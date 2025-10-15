Luke Littler stelde woensdag orde op zaken door Players Championship 32 te winnen. De Engelse topdarter stond voorafgaand aan het toernooi in Wigan buiten de gewilde plekken voor deelname aan de Players Championship Finals, maar steeg door zijn dagwinst naar ongekende hoogte.

Littler had wat goed te maken na een jaar vol afmeldingen voor de vloertoernooien bij de PDC. Hij moest nog zo'n 3000 pond prijzengeld goedmaken van buiten de top-64 en deed dat overtuigend. Hij won Players Championship 32 en pakte daarmee 15.000 pond prijzengeld. Daarmee klom hij van buiten de plekken naar een verzekering van deelname aan de laatste major vóór het WK darts. De PC Finals in Minehead zijn eind november de laatste graadmeter voor de topdarters richting het meest lucratieve toernooi van het jaar.

'Kijk me hier nu staan'

"Natuurlijk zat plaatsing voor Minehead altijd in mijn achterhoofd hier", zei Littler na afloop van zijn eerste vloertitel van 2025. "Ik las op sociale media dat mensen dachten en soms zelfs zeker wisten dat ik het niet zou gaan halen. En kijk me hier nu staan met de winst en de zekerheid dat ik erbij ben." Littler had nog drie toernooien de kans om de PC Finals te halen, maar stelde dus meteen orde op zaken. Daarmee deed hij wat Michael van Gerwen al die 32 vloertoernooien niet lukte. De Nederlander mist voor het eerst sinds het bestaan van het toernooi (2009) de major.

'Als ik meer geld kan pakken'

Littler neemt nu even wat pauze en slaat sowieso de Euro Tour in Hildesheim dit weekend over. Hij heeft, inclusief de World Grand Prix en het jeugd-WK, nu meer dan tien dagen achter elkaar in een toernooi gezeten. Hij kán eind oktober ook de laatste twee Players Championships overslaan nu hij zeker is van zijn positie, maar met een grijns beantwoordde hij de vraag of hij ook daadwerkelijk weg blijft. "Als ik meer geld kan pakken, dan doe ik dat. Misschien ga ik die ook wel gewoon gooien. Maar eerst even pauze nemen."

"I'm learning as the days go on!" 💪



Luke Littler talks after picking up his first Players Championship title of 2025, which sees him qualify for Minehead next month. pic.twitter.com/mC8krG4ysw — PDC Darts (@OfficialPDC) October 15, 2025

Indrukwekkende dag

Littler maakte tijdens PC 32 indruk. In de finale kwam hij een verrassende naam tegen. De Nederlander Dennie Olde Kalter haalde voor het eerst een finale op de vloer. Hij pakte afgelopen januari pas voor het eerst een tourkaart bij de PDC en maakte het de nummer 2 van de wereld lastig in de eindstrijd. Met net geen 100 gemiddeld was hij alsnog kansloos tegen Littler, die bijna 111 gemiddeld gooide en met 8-2 won. The Nuke versloeg op weg naar zijn eerste vloertitel achtereenvolgens Dylan Slevin, Jeffrey de Graaf, Adam Lipscombe, Adam Hunt, Rhys Griffin, Stephen Bunting en Olde Kalter.

