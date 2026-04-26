Voor topdarter Michael van Gerwen is eind april altijd een feestweek. Niet alleen viert hij op 25 april zijn verjaardag en is hij dus net 37 jaar oud geworden, ook Koningsdag (27 april) is een reden voor een feestje. Van Gerwen heeft zich dan ook afgemeld voor de vloertoernooien van komende week, net als Luke Littler. De jonge Engelsman voedt daardoor de geruchten dat hij een major wil missen dit jaar.

De Nederlandse darter vierde zaterdag zijn 37ste verjaardag en weet dan dat de verjaardag van koning Willem-Alexander niet ver weg is. Die is altijd op de 27ste april en is een nationale vrije dag in Nederland en valt vaak ook nog in de meivakantie. Aangezien Van Gerwen twee schoolgaande kinderen heeft, is zijn leven in deze periode extra druk. Dat zijn naam dan ook op de afwezigheidslijst van de PDC prijkt voor Players Championships 11 en 12 maandag en dinsdag in Milton Keynes, is niet zo gek.

Ook geen Luke Littler

Hij is ook niet de enige die zich heeft afgemeld voor de twee vloertoernooien in de voorstad van Londen, ook bekend vanwege de thuisbasis van diverse Formule 1-teams. Ook Gerwyn Price, Jonny Clayton, Nathan Aspinall en Luke Littler zijn er niet bij, evenals Pascal Rupprecht en Pero Ljubic. Littler heeft dit hele jaar nog geen Players Championship gegooid en lijkt dat ook niet van plan. Ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes vingen afgelopen weken in de wandelgangen op dat Littler geen van de 34 vloertoernooien speelt dit jaar.

Players Championship Finals

Daardoor staat de teller van de tweevoudig wereldkampioen (19) op nul euro richting de Players Championship Finals in november, traditioneel het laatste toernooi voor het grote WK. De nummer 1 van de wereld heeft voorlopig geen behoefte daar aan mee te doen en hoeft dat gezien zijn ranking en zijn voorsprong op nummer twee Luke Humphries ook niet te doen. Wel zou hij gedurende het jaar toch nog kunnen beslissen om mee te doen en met een paar goede resultaten zou hij dan alsnog mee kunnen doen aan het majortoernooi.

Kansen voor anderen en reserves

Door de afwezigheid van diverse grote namen als Van Gerwen, Littler en Price liggen er kansen voor de rest om tot goede prestaties en misschien wel een titel te komen. Gian van Veen, Wessel Nijman, Raymond van Barneveld en Humphries doen wel mee. Voor de afwezigen worden ook reserves aangewezen. Een van hen is de Nederlander Martijn Dragt.