Dartssensatie Luke Littler heeft een zware avond achter de rug. Hij moest donderdag met spoed geholpen worden na 'uren vol pijn'. Hij hoopt op tijd hersteld te zijn voor de Euro Tour in Antwerpen, maar waarschuwt zijn fans alvast.

De 18-jarige Littler geeft via Instagram uitleg over de situatie. "Na uren en uren vol pijn moest ik een tand eruit laten halen." Een vervelende ingreep en de darter had ook nog eens de pech dat het al laat in de avond was en hij niet meer bij zijn eigen tandarts terecht kon.

Gelukkig kon hij bij een praktijk voor spoedgevallen terecht. "Daar konden ze me helpen. Hopelijk komt alles goed voor zaterdag." Dan zal hij namelijk in actie komen op de Euro Tour in Antwerpen. Hij gooit daar tegen Dylan Slevin of François Schweyen. "Iedereen weet dat ik van België houd. Ik hoop dat ik mijn beste darts kan laten zien."

Waarschuwing

Toch komt Littler ook vast met een waarschuwing richting zijn fans. Mogelijk gedraagt hij zich komend weekend iets anders dan normaal. "Ik weet niet hoe ik me vrijdagochtend voel en hoeveel pijn ik heb."

'Arrogant'

"Als je me tegenkomt op het vliegveld heb ik mijn airpods in en doe ik gewoon mijn ding. Dus zeg niet dat ik arrogant ben", aldus Luke the Nuke. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt en weet niet hoe ik me voel."

De ingreep heeft namelijk veel impact op Littler. "Ik ben nu nog in shock en aan het trillen. Ik weet niet wat ik kan verwachten."

Vriendin

Vervolgens bedankt hij nogmaals de tandarts die hem heeft geholpen. "Je hebt goed werk gedaan en daar kan ik je niet genoeg voor bedanken." Ook zijn vriendin Faith Millar heeft hem gesteund in deze pijnlijke situatie. "Ik hou van jou", schrijft hij aan zijn geliefde.

Littler bleef lange tijd mysterieus over zijn nieuwe relatie. De nieuwe vriendin van Littler werd eerder in 2025 al gespot tijdens de Premier League Finals, maar op de World Matchplay toonde Littler vriendin Millar definitief aan de wereld.

Flanders Darts Trophy

De Flanders Darts Trophy in Antwerpen gaat vrijdag al van start met Nederlanders Jermaine Wattimena, Christian Kist, Gian van Veen, Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld. Michael van Gerwen is al geplaatst voor de tweede ronde op zaterdag. Hij neemt het op tegen Van Veen of Adam Gawlas. Ook Danny Noppert is al geplaatst.

