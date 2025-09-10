Luke Humphries kan nog een paar maanden genieten van zijn status als nummer 1 van de wereld, voordat de Engelse topdarter die positie moet afstaan aan Luke Littler. Voor de start van het WK half december wisselen de twee toppers van positie. Humphries wil dat niet zomaar voorbij laten gaan en pakte als regerend beste van de wereld afgelopen weekend weer eens een Euro Tour. Toch is zijn situatie zuur, vindt ex-prof Vincent van der Voort.

De Nederlandse ex-topdarter (49) kan het weten waarom het voor Cool Hand zo zuur moet zijn, want hij loopt al tientallen jaren mee in de dartswereld. Zo maakte hij een zelfde situatie mee in de top van ranking. Colin Lloyd was net zo'n 'onzichtbare' nummer 1 van de wereld als Humphries, omdat ook hij de pech had dat hij de schijnwerpers moest delen met een veel grotere speler.

'Meest anonieme nummer 1 ooit'

"Hoe kijk je terug op Humphries als nummer 1 van de wereld? Hij is misschien wel de meest anonieme nummer 1 van de wereld ooit", werpt presentator Damian Vlottes de vraag voor aan Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Het blijft een bijzonder verhaal, maar je kunt hem vergelijken met Lloyd toentertijd. Hij was nummer 1, Phil Taylor de nummer 2 van de wereld. Lloyd speelde alles, Taylor kwam af en toe opdagen, maar won alles."

Hype rond Luke Littler

Nu heeft de dertigjarige Humphries de pech dat hij Luke Littler in zijn tijdperk heeft. De pas achttienjarige sensatie werd in januari de jongste wereldkampioen ooit en is hard op weg naar een cultstatus zoals Taylor ook had. "Door de hype om Littler heen, wordt er eigenlijk vergeten dat Humphries nummer 1 van de wereld is. Bij de bookmakers staat hij ook altijd tweede. Het gaat gewoon om Littler dit moment."

'Dat is best wel zuur'

Van der Voort vindt het zielig voor Humphries, die in januari 2024 voor het eerst wereldkampioen werd en toen de nummer 1-positie van Michael Smith (wereldkampioen 2023) afpakte. "Zijn hele tocht als nummer 1 is dat zo geweest. Dat is best wel zuur. Dat had Lloyd ook. Hij was nummer 1, maar het ging om Taylor die de beste van de wereld was."

Beluister de podcast

Alle ogen zijn deze week gericht op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Maar de Euro Tour in Praag beloofde weinig goeds voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld voor eigen publiek. Beiden gingen er pijnlijk af, waardoor er werk aan de winkel is. Al kan Van Barneveld volgens Vincent van der Voort 'toch niet teleurgestelder rondlopen dan nu' en irriteert de ex-prof zich mateloos aan alle hosanna rond Van Gerwen na één goede wedstrijd. Beluister dit en veel meer ins en outs van de dartswereld in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hieronder, of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.