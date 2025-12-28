Michael van Gerwen staat zondagavond in de derde ronde van het WK darts. Hoe anders was dat precies vier jaar geleden. De Nederlandse topdarter had zich toen ook 'gewoon' geplaatst voor de laatste 32, maar door corona viel zijn droom op een vierde wereldtitel compleet in duigen. Een terugblik op die beruchte dag.

Van Gerwen, nu 36 jaar oud, zal slechte herinneringen bewaren aan 28 december 2021. Een paar uur voordat hij tegen Chris Dobey zou spelen in de derde ronde van het WK darts, trok hij zich noodgedwongen terug. Reden: een positieve coronatest. De hele wereld, inclusief dartsbond PDC, waren toentertijd streng en meedogenloos: een positieve test betekende einde verhaal. Wie je ook was. Het overkwam dus zelfs Van Gerwen en zijn goede vriend Vincent van der Voort, die ook nog in het toernooi zat.

Drie toppers ineens uit het toernooi

Van der Voort, Van Gerwen en ook Dave Chisnall zagen hun WK in duigen vallen door zo'n positieve test. Hun tegenstanders, respectievelijk James Wade, Dobey en Luke Humphries mochten zonder te spelen door naar de vierde ronde. Peter Wright zou dat WK wereldkampioen worden. Maar het ging eigenlijk vooral over de verplichte terugtrekkingen van het drietal in de derde ronde. Gerwyn Price, die uiteindelijk in de kwartfinale van Michael Smith verloor, sprak er schande van.

'Grootste teleurstelling in zijn carrière'

"Dit toernooi is gedevalueerd. Ik speel het liefst tegen de besten om de beste te zijn", zei de toenmalig nummer 1 van de wereld. "Ik heb ontzettend te doen met de spelers die uit het toernooi liggen vanwege covid." Het ergste was nog dat zowel Van Gerwen als Van der Voort geen klachten had en gewoon fysiek in staat was om te spelen. MVG noemde het toen bij dartszender RTL 7 'de grootste teleurstelling in zijn carrière'.

'Het is verschrikkelijk'

"Het is verschrikkelijk", zei Van Gerwen tegen de NOS. "Dit was een mooi moment voor mij om een vreselijk jaar mooi af te sluiten. Dan krijg je het deksel op de neus. Verschrikkelijk zuur. Ik heb er geen woorden voor."

