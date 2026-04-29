Michael van Gerwen zal volgende week gek opkijken als hij Players Championships 13 en 14 binnenloopt. De Nederlandse topdarter is namelijk de enige van de Premier League Darts-deelnemers die de reis naar Hildesheim maakt voor de twee vloertoernooien. Alle grote namen hebben zich afgemeld.

Van Gerwen krijgt een uitgelezen kans om voor het eerst in anderhalf jaar weer eens een vloertoernooi te winnen. Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Gerwyn Price, Jonny Clayton, Stephen Bunting, Josh Rock, Nathan Aspinall en Ryan Searle zijn er namelijk allemaal niet bij in Duitsland. Zij hebben besloten niet deel te nemen en richten zich op andere toernooien. Van Gerwen is de enige van de Premier League-deelnemers die er maandag 4 en dinsdag 5 mei bij is.

15.000 Britse ponden voor de ranglijst

De drievoudig wereldkampioen kan het prijzengeld dat bij winst hoort, 15.000 Britse ponden per toernooi, wel gebruiken. Hij heeft namelijk veel prijzengeld te verdedigen en verliezen dit jaar, waardoor zijn hoge ranking op de wereldranglijst in gevaar komt. Vooral op de majors staat hem een opgave van jewelste te wachten, want op zowel de Matchplay als het WK wordt een finaleplaats van hem weggestreept.

Hoog tijd dus om te presteren op de vloertoernooien van de PDC. Afgelopen week nam hij zelf vrij van die events om voor het eerst in z'n leven Koningsdag te vieren. Na de Premier League Darts in Aberdeen donderdag kan hij zich het hele weekend opladen voor de Players Championships in het Duitse Hildesheim. Daar profiteert Martijn Dragt weer van de vele afmeldingen. De Nederlander is er als reserve dit seizoen al vaak bij.

Players Championship Finals

In totaal zijn er 34 PC's over het hele jaar en na al die events wordt een ranglijst opgemaakt. De top-64 mag vervolgens eind november de Finals spelen. Dat toernooi is het laatste vóór het WK dat in december begint. Vorig jaar miste Van Gerwen voor het eerst de Finals en dit jaar lijkt Littler degene te zijn die de boel laat lopen op de vloer. Hij gooide nog geen één keer en staat dus op nul euro prijzengeld.

Wessel Nijman

Wessel Nijman is na twaalf gespeelde toernooien de overduidelijke nummer één van die ranking. De Nederlander won al vier titels. Dat de Britse spelers de vloertoernooien in Duitsland overslaan, is niet gek. Het gebeurt dit seizoen al vaker en heeft waarschijnlijk deels te maken met de strenge regels en lange rijen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk op de vliegvelden.