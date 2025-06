Nederlandse topdarter Michael van Gerwen kwam zaterdag voor het eerst in actie sinds zijn afmelding voor de Euro Tour in Rosmalen. Hij lastte een pauze in vanwege de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne. Nu heeft hij zijn pijlen weer opgepakt.

Van Gerwen verscheen weer op het podium tijdens een demonstratietoernooi in het Belgische Kortrijk. Het is de eerste keer dat fans hem weer kunnen zien gooien sinds hij zijn pauze inlastte. Wanneer hij zijn officiële rentree bij de PDC maakt is nog niet bekend.

Verschil

Fans zien wel een verschil bij Van Gerwen in de beelden op Instagram van het demonstratietoernooi. Hij draagt namelijk niet zijn kenmerkende groene shirt. In plaats daarvan heeft hij een zwart shirt aan met groene details.

Scheiding

De 36-jarige MVG kondigde eind mei aan te gaan scheiden van zijn ex-vrouw Daphne. Het stel heeft samen twee kinderen: Mike en Zoë. Er moet veel geregeld worden, onder andere met betrekking tot hen. Daarom besloot Van Gerwen een pauze te nemen van de sport.

Zijn goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort vertelde eerder in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door dat het de goede kant op gaat met Van Gerwen. "Hij is flink bezig met zichzelf en in ieder geval weer veel aan het trainen. Er moet natuurlijk nog veel geregeld worden met de scheiding, maar ik heb wel het idee dat de knop om is en dat hij weer helemaal bezig is met zijn carrière."

Wanneer hij weer terug is op het hoogste niveau blijft afwachten. "Het kan snel gaan, maar voordat hij weer constant is... Of hij weer net zo gretig wordt als een jaar of acht geleden? Dat is wel waar je naartoe wilt werken."