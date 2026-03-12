Michael van Gerwen nam het donderdagavond in de Premier League Darts in Nottingham op tegen Jonny Clayton. De Welshman is als lijstaanvoerder goed bezig in dat toernooi, maar tegen Van Gerwen kampte hij met de nodige gezondheidsproblemen.

Clayton staat lager dan Van Gerwen op de wereldranglijst en werd dus als eerste speler naar het podium geroepen voor de kwartfinale in de zesde speelronde van de Premier League. De wandeling naar het podium ging echter niet bepaald soepel. De Welshe topdarter liep een stuk trager dan normaal en ook het trappetje bleek een flinke uitdaging.

'Het ziet er niet gezond uit'

Eenmaal op het podium bleef Clayton zijn rechterbeen ontzien en daardoor ging hij trekkebenend over het podium. Dat baarde Viaplay-commentatoren Guy Habets en Jacques Nieuwlaat zorgen. "Wij zijn een klein beetje bezorgd, vooral de manier waarop hij loopt. Dat gaat niet vanzelf", vertelde Habets.

Nieuwlaat trok daarop meteen een passende vergelijking: "Het ziet er ongeveer uit zoals ik 's ochtends mijn bed uit kom, dat is niet best. Hij is een beetje aan het hinkebenen. Het moet blijken hoeveel last hij ervan heeft, maar ik heb het idee dat hij er behoorlijk last van heeft. Het is zijn rechterbeen wat hij ontziet en dat is het been waar hij op leunt." "Het ziet er niet heel gezond uit", vulde zijn collega vervolgens nog aan.

Clayton verslaat Van Gerwen

Clayton kwam tegen Van Gerwen weliswaar met 2-0 achter, maar leek in het vervolg van de partij weinig last meer te hebben van zijn kwetsuur. Hij won mede dankzij missers van zijn tegenstander zes van de volgende zeven legs en plaatste zich daarmee voor de halve finale. Daarin treft hij Stephen Bunting.

Blessure

Het is nog onduidelijk wat er precies met Clayton aan de hand is. Hij haalde afgelopen weekend nog de kwartfinale op de UK Open en had daar nog geen blessure. Clayton heeft overigens wel vaker problemen met zijn rechterbeen, want in het verleden brak hij die liefst drie keer.