Topdarter Wessel Nijman schreef afgelopen weekend in Göttingen zijn eerste eindzege op de PDC Euro Tour bij. Daarvoor moest hij wel zijn voormalig buurjongen en goede vriend Niels Zonneveld verslaan in de halve finale. Daar had Nijman moeite mee: niet in speltechnisch opzicht, maar vooral mentaal vond hij dat lastig. Dat vertelt hij in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Toen Nijman eenmaal won van Gian van Veen, realiseerde hij zich dat de winst van het toernooi niet onmogelijk was. "Nadat ik van Gian won, dacht ik echt: dit kan wel eens zo'n dag worden dat je echt ver kunt komen en misschien wel het toernooi kunt winnen", vertelt Nijman in de podcast.

En dan zie je ook aan jouw kant dat het - met alle respect - Niels (Zonneveld, red.) of Veenstra (Richard, red.) is", vervolgt Nijman. "Terwijl datdus eigenlijk de Van Gerwens (Michael, red.) zouden zijn zeg maar, dan voel je ook dat je kans hebt, omdat je bovenliggend bent in de halve finale. In principe voel je dat je ook de finale kan halen zo. Na de wedstrijd van Van Veen, toen dacht ik echt: dit is echt een goede kans om een keer de Euro Tour te winnen."

'Bizar goed'

Dartsicoon Vincent van der Voort denkt dat de zelfverzekerdheid van Nijman daar een rol in heeft gespeeld. "Als je de resultaten ziet op de vloer, minder ver dan de kwartfinales komt hij eigenlijk niet meer én dan het niveau er nog bij: dit weekend kwam alles samen. Ook nog eens een keer op het podium en zo'n gemiddelde is ook voor Wessel niet normaal: 112, 110, 106 achter elkaar, dat is gewoon bizar goed. Dan klopt alles in zo'n weekend, ja, dan krijg je dit."

Wedstrijd tegen 'buurjongen'

Onderweg naar zijn eerste eindzege schakelde Nijman in de halve finale Niels Zonneveld uit in de Euro Tour. De twee kennen elkaar al jaar en dag en woonden vroeger in dezelfde straat in Uitgeest. "Dat was heel raar", blikt Nijman terug op het moment dat hij tegenover Zonneveld in de Euro Tour stond. "Nadat we de wedstrijd bij de laatste 16 gewonnen hadden zijn we wat gaan eten met zijn vieren: Niels en zijn vriendin en ik en een vriend. Toen zaten we allebei zo van: ja, als we nou allebei winnen, dan moeten we wel tegen elkaar, hè."

"Maar eigenlijk is het nooit leuk, Niels beaamt dat ook wel denk ik, om tegen elkaar te gooien", vervolgt Nijman. "Omdat je het elkaar ook een beetje gunt. Natuurlijk wil je zelf winnen, maar Niels en ik gooien gewoon niet zo graag tegen elkaar omdat je altijd met elkaar bent."

