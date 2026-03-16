Wessel Nijman keert als een gelukkig man weer huiswaarts na zijn eerste Euro Tour-zege ooit. Afgelopen weekend was de darter uit Uitgeest de beste in het Duitse Göttingen en presteerde hij iets bijzonders. Hij is pas de vierde Nederlander die een Euro Tour wint, maar pakt van al die toppers wel het meeste prijzengeld.

Alleen Michael van Gerwen (38 keer), Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort (allebei één keer) gingen Nijman voor als winnaar van een Euro Tour. Ondanks dat dertien landgenoten hem voor konden gaan, was het toch Nijman die een einde maakte aan de lange droogte zonder Nederlandse winnaar op een Euro Tour. Onder anderen Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Gian van Veen verloren finales de afgelopen maanden en jaren.

Prijzengeld Wessel Nijman

Van Gerwen won al 38 keer een Euro Tour, maar kreeg daar niet zoveel prijzengeld voor als Nijman nu. De PDC kon door de grote successen van het darts in 2026 het prijzengeld van alle toernooien flink ophogen. Zo gingen de verdiensten voor de winnaar op een Euro Tour omhoog van 30.000 pond naar 35.000 pond. Nijman is de eerste Nederlander die van die prijsverhoging profiteert. Hij gaat dus naar huis met omgerekend ruim 40.000 euro na zijn overtuigende zege in Duitsland.

Wereldranglijst

Dat prijzengeld telt ook nog eens mee voor de wereldranglijst en dus stijgt de 25-jarige topdarter met stip naar plek twintig van de Order of Merit. Hij steeg vier plekken en wipte over voormalig wereldkampioen Rob Cross, Luke Woodhouse, Dave Chisnall en Daryl Gurney heen. Nijman staat nog 65.000 pond prijzengeld achter op de felbegeerde top-zestien in het darts, waar nu de Duitser Martin Schindler nog staat.

Euro Tours en Players Championships

Komend weekend heeft de Noord-Hollander alweer de kans om zijn uitstekende start van 2026 voort te zetten. Dan is namelijk in het Belgische Wieze de volgende Euro Tour en stroomt de kersverse winnaar in de eerste ronde weer in. Eerder dit jaar won Nijman ook al zijn vierde vloertoernooi bij de PDC, maar daar staat veel minder prijzengeld tegenover. De vorm van nu moet hij nog wel even vasthouden voor de volgende major. Pas in juli staat de World Matchplay op het programma.