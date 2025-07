Michael van Gerwen leek hard op weg naar de kwartfinales van de World Matchplay, maar de Nederlander ging ondanks een ruime voorsprong toch onderuit in de tweede ronde tegen Josh Rock. De topdarter, die momenteel door een moeizame periode gaat, mag zich wel troosten met het prijzengeld dat hij voor zijn prestatie krijgt.

Voor de World Matchplay waren er grote twijfels over Van Gerwen, want hij had tenslotte maar weinig wedstrijden gespeeld de afgelopen maanden nadat hij wat gas terug had genomen door zijn scheiding. Die twijfels kon hij in zijn matige eerste partij tegen Raymond van Barneveld niet wegnemen en na afloop van de wedstrijd onthulde hij ook nog eens dat zijn vader lijdt aan kanker.

Menig darter zou moeite hebben om met al die persoonlijke ellende nog het bord te kunnen raken, maar tegen Rock was Van Gerwen lange tijd de veel betere speler. Hij liep uit naar een 9-6 voorsprong en had op dat moment nog maar twee legs nodig voor de zege. Rock kwam vanaf dat moment echter beter in zijn spel, profiteerde van de missers van de Nederlander en draaide het volledig om.

Prijzengeld Michael van Gerwen

Van Gerwen kon daarmee zijn prestatie van vorig jaar niet herhalen toen hij pas in de finale verloor van Luke Humphries. Voor de wereldranglijst maakt dat weinig uit, want aangezien die over twee jaar gaat, verdedigde Van Gerwen in Blackpool het prijzengeld van twee jaar geleden. Toen strandde hij al in de eerste ronde en dus gaat hij er zelfs op vooruit.

De 35-jarige Van Gerwen verdiende in 2023 namelijk 10.000 Britse ponden en deze keer krijgt hij 15.000 pond voor zijn nederlaag in de tweede ronde. Dat is omgerekend zo'n 17.000 euro. Naast Van Gerwen verloren ook Wessel Nijman, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena bij de laatste zestien en zij krijgen dus ook allemaal dit bedrag.

Gian van Veen

Gian van Veen is de laatste overgebleven Nederlander op de World Matchplay. Hij speelt donderdagavond in de kwartfinale tegen James Wade. Van Veen krijgt sowieso 30.000 pond voor het halen van de laatste acht. Als hij ook de Engelsman verslaat, komt daar nog eens 20.000 pond bij. Voor de winnaar van het toernooi ligt overigens 200.000 pond klaar.

World Matchplay Draait Door

Van Veen schoof in Blackpool aan bij ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes voor de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast World Matchplay Draait Door. Van der Voort en Vlottes zijn het grootste gedeelte van het toernooi aanwezig om interviews met zoveel mogelijk darters te maken en iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast te verzorgen. Beluister de nieuwste aflevering hieronder of via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.