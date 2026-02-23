De situatie rond Michael van Gerwen blijft zich maar voortslepen. De Nederlandse topdarter moest zich vorige week terugtrekken uit zowel de Premier League Darts als de eerste Euro Tour van het jaar in Polen. Hij heeft een medisch probleem en zit aan de antibiotica en is er nog altijd niet vanaf. Het kost hem ook de Players Championships in Leicester deze week.

De 36-jarige Van Gerwen speelde sinds de Premier League in Antwerpen op 12 februari geen wedstrijd meer. Hij sloeg het derde en vierde vloertoernooi 'gepland' over en liep in de tussentijd zijn nog onbekende medische probleem op. Het noopte hem tot afzeggingen voor het debuut van de Premier League in België, wat relatief dichtbij zijn huis in Vlijmen was. Ook de Euro Tour in Polen van afgelopen weekend moest hij laten schieten.

Geen Players Championships, vraagteken achter Premier League

Dinsdag 24 en woensdag 25 februari kunnen de topdarters zich weer laten gelden in Leicester als daar Players Championships 5 en 6 op het programma staan. Daar is Van Gerwen ook weer niet bij door de aanhoudende problemen met zijn gezondheid, bevestigt goede vriend Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door, die dinsdag 24 februari verschijnt.

Meer afmeldingen

Grote namen als Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Stephen Bunting en Nathan Aspinall hadden zich al afgemeld voor PC 5 & 6 in Leicester. Onder anderen Martijn Dragt profiteert en mag als reserve meedoen aan het vloertoernooi. Voor de overgebleven 128 namen een mooie kans om zonder de toppers een gooi te doen naar een (eerste) titel bij de PDC.

Vervelend moment

De afmeldingen van Van Gerwen komen op een vervelend moment. De topdarter was juist lekker begonnen aan 2026, met een World Series-winst, een halve finale op de vloer en een avondwinst in de Premier League. 2026 staat sportief voor hem in het teken van het verdedigen van zijn vierde plaats op de wereldranglijst. Hij heeft twee moeilijke jaren achter de rug, zowel fysiek als privé, en moet daardoor veel prijzengeld pakken om zijn toppositie te verdedigen.

Nieuwe Sportnieuws.nl Darts Draait Door

