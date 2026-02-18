Michael van Gerwen is geweldig begonnen aan de Premier League Darts met twee finaleplaatsen in de eerste twee weken. Het dartcircus doet komende donderdag Glasgow aan voor de derde speelronde, maar mogelijk ontbreekt de Nederlandse topdarter. Dat vertelt oud-profdarter Vincent van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. De PDC bevestigde woensdag de mogelijke absentie van Van Gerwen.

De Brabander (36) pakte op de eerste avond de winst en verloor vorige week in Antwerpen de finale van Gerwyn Price. Hij is na twee speelronden dan ook de koploper. Van Gerwen neemt het normaal gesproken donderdag in Glasgow op tegen Luke Littler. Normaal gesproken, want het is de vraag of die partij doorgaat.

"Helaas weten we nog niet zeker of Michael gaat spelen", vertelt Van der Voort in de podcast. "Hij heeft iets opgelopen en zit aan de antibiotica. Ik kan nog niet zeggen dat hij er is. We gaan het afwachten de komende dagen. Er zijn onderzoeken en ik hoop dat ze het snel vinden zodat het opgelost wordt. Er is een kans dat hij er niet is."

De PDC kwam woensdag, een dag voor de geplande avond in de Schotse stad, met een statement naar buiten. Daarin bevestigt een woordvoerder dat het onzeker is of Van Gerwen mee kan doen in de Premier League Darts. "Hij heeft iets medisch en wacht op resultaten van tests. Daaruit zal blijken of hij naar Glasgow af kan reizen of niet", is de korte update die gegeven wordt vanuit de dartsbond.

Van der Voort noemt het 'zuur' voor Van Gerwen nadat hij goed is begonnen aan de Premier League én het Pro Tour-seizoen. De Nederlander haalde bij de eerste twee Players Championships namelijk de halve finale en de kwartfinale. Daarmee is hij goed op weg om zich te plaatsen voor het finaletoernooi. Juist dat evenement liep hij vorig jaar door magere resultaten voor het eerst sinds het ontstaan in 2013 mis.

De kalender zit overigens vrij vol, want na de speelronde in de Premier League wacht komend weekend alweer het eerste Euro Tour-toernooi van het jaar in Polen. Het is dan ook de vraag of Van Gerwen daar aan de oche verschijnt. "Alles is even onzeker", stelt Van der Voort.

Van Gerwen leek eindelijk op de weg terug na een moeizaam 2025. De resultaten van de drievoudig wereldkampioen vielen tegen en ook op privévlak zat het niet mee. Zo scheidde Van Gerwen gedurende het jaar van zijn vrouw Daphne. De timing van deze nieuwe tegenslag is dan ook extra vervelend volgens Van der Voort: "Elke keer als je denkt dat het de goede kant opgaat, gebeurt er weer iets."

Mocht Van Gerwen af moeten zeggen dan krijgt Littler een vrije doortocht naar de halve finales en dus ook twee gratis punten. Gian van Veen, de andere Nederlandse deelnemer aan de Premier League, neemt het in Glasgow op tegen de puntloze Stephen Bunting in de kwartfinales.

