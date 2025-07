Michael van Gerwen heeft opnieuw een overwinning gepakt na zijn veelbesproken rentree. Hij won in de eerste ronde van de Poland Darts Masters, nadat hij vorige week datzelfde deed op de US Darts Masters in New York. Simpel ging dat deze keer niet.

Het was absoluut geen wedstrijd zoals we Van Gerwen kennen. De Nederlandse darter miste overtuiging bij het gooien van de dubbels. Gelukkig maakte dat weinig uit, want zijn Kroatische tegenstander Pero Ljubic bakte er ook weinig van.

Van Gerwen ervoer een lastig begin van de wedstrijd. Ondanks dat hij zelf mocht beginnen, verloor hij direct de eerste leg: Ljubic pakte de break. In de eerste vier legs van de wedstrijd gooide Van Gerwen amper 80 gemiddeld. Dat kwam vooral door de vele gemiste dubbels en het lage tempo van de Kroaat hielp ook niet mee.

Pas in de vijfde leg kwam Mighty Mike voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Die voorsprong geef hij niet meer uit handen. Hij won met veel pijn en moeite met 6-4.

Poland Darts Masters

De Poland Darts Masters is een toernooi dat onderdeel is van de World Series of Darts. Dit is een reeks toernooi over de hele wereld dat niet meetelt voor de wereldranglijst. Acht toppers van de PDC nemen het op tegen acht 'lokale' topdarters. Meestal winnen alle topdarters in de eerste ronde, wat kwartfinales brengt die dartsfans al tientallen keren hebben gezien tijdens de Premier League Darts.

Van Gerwen speelt in de kwartfinale tegen Rob Cross, die met 6-2 van thuisspeler Krzysztof Kciuk won.

Relatiebreuk

In New York maakte Van Gerwen zijn rentree na de relatiebreuk met zijn vrouw Daphne. In The Big Apple maakte de Nederlandse nummer één een stuk meer indruk dan in Polen. Daar liet hij met een gemiddelde van 100 en een aantal mooie finishes in de eerste ronde zien nog altijd een topdarter in zich te hebben.