Michael van Gerwen hoopte de afgelopen dagen om alle problemen rond Koningsdag van zich af te schudden. Maar de topdarter had erg veel moeite tijdens de vloertoernooien op maandag en dinsdag. Ook al was zijn spel op Bevrijdingsdag erg sterk, toch strandde Van Gerwen al vroeg na een nederlaag tegen een taaie routinier.

De afgelopen week gaf iedereen in de dartwereld, en ver daarbuiten, hun ongezouten mening over het akkefietje van Michael van Gerwen tijdens Koningsnacht. Hij kreeg toen een klap in zijn gezicht en ging vervolgens verhaal halen. Inmiddels is dat alweer grotendeels overgewaaid, en pakte Van Gerwen zijn pijlen weer op voor twee vloertoernooien. Daar kwam hij echter niet zo ver als gehoopt.

Taaie tegenstander

De darter uit Noord-Brabant was op dinsdag bezig aan een indrukwekkende campagne. Even leek het erop alsof hij zou meestrijden om de dagwinst. In de eerste ronde won hij nog met 6-3 en een gemiddelde van ruim 101 van de Schot David Sharp, en ook de partij daarna was bijzonder sterk van hem. Die won Van Gerwen zelfs met een gemiddelde van ruim 105 van Ritchie Edhouse, wederom met 6-3. Genoeg redenen dus voor vertrouwen bij de Nederlander, maar daar kwam al snel een eind aan.

In zijn derde ronde nam Van Gerwen het op tegen de zeer ervaren Oostenrijker Mensur Suljovic. Die staat vooral bekend om zijn zeer trage spel, en bovendien zijn onsportiviteit. De 54-jarige Suljovic probeert immers keer op keer om zijn tegenstanders uit hun spel te halen. Overigens leek het er echter op dat Van Gerwen daar geen last van had. De Nederlander gooide opnieuw een gemiddelde van ruim 101. Maar aangezien ook de taaie Oostenrijker goed speelde, trok Suljovic de partij met 6-4 naar zich toe.

Focus op donderdag

Zo kan Van Gerwen dus alweer gaan zitten na de derde ronde, en dat terwijl de verwachtingen in het Duitse Hildesheim nog erg hoog waren. Hij was immers de enige speler uit de Premier League die deelnam, en daardoor meteen een van de favorieten. Zijn blik kan nu in ieder geval weer op de zeer belangrijke donderdagavond, waar gewonnen moet worden.

Donderdag trekt de Premier League immers naar Leeds waar iedereen, behalve Van Gerwen, dus goed uitgerust naar toe heeft gewerkt. De Nederlander mag direct aan de bak, want hij treft wereldkampioen Luke Littler in de eerste ronde. Die zal hij hoe dan ook willen winnen, aangezien hij op de vierde plek bungelt op de ranglijst. Met slechts twee punten meer dan Gian van Veen én Luke Humphries is het dus alle zeilen bijzetten voor Mighty Mike.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover