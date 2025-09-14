Michael van Gerwen heeft bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam voor grote vreugde gezorgd bij de Nederlandse fans. 'Might Mike' speelde zondag ijzersterk in de kwartfinale tegen Luke Humphries en gaf de nummer 1 van de wereld geen schijn van kans: 10-5.

Van Gerwen begon sterk door direct 180 te gooien, maar Humphies pakte de eerste leg. De Nederlander vocht zich weer terug met een 121-finish, waardoor de stand weer op gelijke hoogte kwam. De darters bleven elkaar continu breken, uiteindelijk ging van Gerwen met een 3-2 voorsprong de eerste pauze in.

Hoog scorend gemiddelde

Na de eerste pauze toonde Van Gerwen zich onwijs sterk. De Nederlander gooide veel triples en liep uit naar een 7-3 voorsprong in de tweede pauze, waarbij hij een scorend gemiddelde haalde van ruim 125. Het lukte Humphries niet meer om zich terug te vechten. Uiteindelijk liep Mighty Mike uit naar 10-5. Van Gerwen noteerde een gemiddelde van liefst 106,45 punten per beurt. Humphries bleef daar bijna tien punten van verwijderd.

In de halve finale - op zondagavond - neemt hij het op tegen Josh Rock, die tot nu toe zeer overtuigend was in Amsterdam. Zo won de Noord-Ier met liefst 6-0 van Danny Noppert in de achtste finale en vervolgens met 10-6 van Mike de Decker.

'Dan moet je juist opstaan'

"We moeten niet vergeten: wat die jongen (Humphries, red.) aan het doen is, dat doe ik al tien jaar", reageerde Van Gerwen na afloop bij ViaPlay. "Ik weet het als geen ander, je moet ook om kunnen gaan met teleurstellingen in het leven en wanneer dingen niet goed gaan, dan moet je juist opstaan", aldus de Nederlander.

"Dat is zeker niet makkelijk", gaat hij verder. "Maar ik denk dat ik dat wel heb laten zien dit weekend en natuurlijk vorige week én de week ervoor bij de Euro Tour in Praag waren er ook al kleine glinsteringen te zien, maar ik denk dat ik dit toernooi gewoon heel goed speel."

Van Gerwen overleefde

Van Gerwen begon het toernooi met twee loodzware duels tegen Wessel Nijman en Rob Cross. In beide partijen gooide de Nederlandse topdarter sterk, maar hij had ook allebei de keren een klein beetje geluk. Zowel Nijman als Cross miste namelijk één matchdart. Tegen de Engelse oud-wereldkampioen ontsnapte Van Gerwen door in de beslissende leg een sublieme 111-finish te gooien.