Topdarter Raymond van Barneveld verwelkomt wereldkampioen: 'Nog meer records breken'

Raymond van Barneveld is een concullega rijker. De 21-jarige Beau Greaves heeft namelijk net als 'Barney' een sponsorcontract met pijlenleverancier Target te pakken. Van Barneveld verwelkomende haar met open armen.

'Welkom', schreef Barney toen hij de aankondigingsvideo van Target over Greaves' komst deelde op X. Van Barneveld werkt sinds 2017 samen met de pijlenleverancier. Grote successen boekte hij er niet mee, wel won hij de World Cup of Darts twee keer samen met Michael van Gerwen. Maar bij zijn vijf wereldtitels in zijn hoogtijdagen kwam hij niet in de buurt. Toch kan Barney nog altijd niet zo goed tegen z'n verlies.

Nieuwe wereldkampioen in huis

Met de komst van Greaves haalt Target de volgende wereldkampioen in huis. Het beschikt naast Raymond van Barneveld ook over de huidige wereldkampioen en dartssensatie Luke Littler. En ze vertegenwoordigen ook niemand minder dan dartsicoon Phil Taylor, Rob Cross, Stephen Bunting en Adrian Lewis en Glen Durrant.

Daar komt nu dus ook Greaves bij, de winnares van Lakeside in 2022, 2023 en 2024. Met Target heeft de Engelse grootste plannen. "Ik ben trots om deel uit te maken van zo'n krachtig merk, samen met de beste spelers ter wereld. De opzet hier is precies wat ik nodig heb. Ze hebben een duidelijke passie en drive om spelers naar hun hoogste niveau te tillen", aldus Greaves in het persbericht.

"Ik wil mezelf blijven pushen, blijven leren en strijden op het hoogste niveau", gaat ze verder. "Met Target achter me heb ik de middelen en ondersteuning om meer records te breken en meer wereldtitels te veroveren."

Welcome Beau 🎯👍🏼 https://t.co/SeLgPcjy8b — Raymond van Barneveld (@Raybar180) May 9, 2025

