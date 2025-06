'Incident' gespot bij topdarter Raymond van Barneveld: 'Je denkt normaal gesproken dat het wel goedkomt'

Raymond van Barneveld deed op de Euro Tour in Leverkusen tegen de grote onbekende Andreas Harrysson alles goed, behalve het gooien van dubbels. Door zijn vele missers vloog de Nederlandse dartslegende er al in de eerste ronde uit tegen de Zweed. Een verandering bij 'Barney' wordt besproken in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

De vijftig jaar oud geworden Harrysson is niet zomaar opvulling van een toernooi. Volgens Van der Voort is de Zweed 'echt een goede speler'. Van Barneveld kwam goed voor de dag, maar miste opvallend veel dubbels. "Het is moeilijk om de vinger erop te leggen hoe dat komt. Je zou zeggen dat hij het na al die jaren wel kan, zo werkt het echt niet", zegt Van der Voort.

'Hij moet er extra mee trainen'

De dartsanalist van Viaplay ziet dat Van Barneveld vasthoudt aan een verandering in zijn materiaal. Hij gooit met een zogeheten slim flight. "Ik denk dat dat echt het beste is voor hem", zegt Van der Voort, die met zijn vrouw en zoon een dartwinkel runt in Zaandam. "Zijn pijlen staan goed in het bord en hij scoort ook echt goed. Maar hij moet er nog wel extra mee trainen."

'Kan ook een incident zijn'

Van der Voort geeft aan waar het grote verschil zit ten opzichte van de 'oude' pijlen van zijn goede dartsvriend. "Je moet er wat strakker mee gooien. Hij kan z'n pijlen nu niet laten vallen, zoals hij met zijn andere pijlen wel vaak deed. Misschien gooit hij juist op de dubbels niet zo strak, maar je móét harder gooien. Normaal gesproken denk je dat dat wel goedkomt, maar nu lukte het niet. Dat kan ook gewoon een incident zijn, iedereen heeft het weleens."

'Geen idee hoe dat kan'

Wat opvallend is van Van Barnevelds tegenstander, is dat hij op de vloertoernooien nauwelijks iets presteert. Maar op het podium kan hij namen als Van Barneveld en Michael Smith ineens aan. "Geen idee hoe dat kan, daar hebben wel meer spelers last van. Hij is ook pas op veel latere leeftijd doorgekomen."

