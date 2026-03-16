Topdarter Wessel Nijman pakte zondag in het Duitse Göttingen zijn eerste eindzege op een Euro Tour-toernooi. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door blikt de Uitgeester terug op zijn sensationele weekend.

Na zijn eerste eindzege bij een tv-toernooi duurde het even voordat Nijman van alle adrenaline was bekomen en zijn bed opzocht: "De nacht was iets korter dan verwacht. Ik was met een maatje en die moest vandaag (maandag, red.) ook gewoon weer werken. Dus we hadden gezegd: op het moment dat we verliezen dan rijden we gelijk naar huis."

Dat gebeurde niet, want Nijmans sterke toernooi kreeg een gouden randje met zijn winst. "We hebben wel aardig doorgereden hoor, maar we lagen er uiteindelijk om half drie in", vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Gerwyn Price

De Uitgeester versloeg topdarter Gerwyn Price met een geweldige 150-finish in de finale van het Euro Tour-toernooi. "Wat de eerste wedstrijd niet goed ging; de finishes, is de rest van het weekend nagenoeg foutloos gegaan", blikt Nijman terug. "Zeker finishes tussen de zestig en de honderd, zelfs 100-plus-finishes op de juiste momenten, dan maak je het jezelf heel makkelijk."

'Ging zo makkelijk'

Ook dartslegende Vincent van der Voort was onder de indruk van Nijman. "Zelfs Price merkte al vrij snel: hier valt niks te halen vandaag. Die had de energie niet meer en bij Wessel ging het zo makkelijk. Dat voel je ook als tegenstander", concludeert het dartsicoon in de podcast.

Het hielp Nijman dat hij gelijk al vrij snel kon uitlopen naar een ruime voorsprong van 3-0, zoals hij ook zijn eerdere tegenstanders in het toernooi met speels gemak versloeg. "Als je in het begin van de wedstrijd ruim voor komt, zeker als het goed gaat natuurlijk, dan benader je de tweede helft van de wedstrijd iets makkelijker dan wanneer het 3-3, 4-4, 5-5 wordt. Als je iedere keer zo begint, dan geef je helemaal niemand de kans om tot de 5-5 te komen."

