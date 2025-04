Schrik om onherkenbare Luke Littler, die wordt vergeleken met Gordon: 'Dit heb ik nog nooit gezien'

Buiten het zicht van de televisiecamera's ging Luke Littler 'helemaal los' tegen het publiek na zijn afgang tegen Michael van Gerwen in de Premier League Darts in Liverpool. Beelden doken op sociale media op van een woeste wereldkampioen (18), die zich flink misdroeg tegen een enkeling op de tribune. Dat wekt verbazing in de dartswereld.

Dat Littler zich zo liet gaan, verbaast Vincent van der Voort. De Nederlandse ex-prof zag The Nuke 's middags nog het publiek in Liverpool uitdagen. Hij wist ook al dat hij gehaat zou worden, gezien zijn support voor Manchester United, de voetballende aartsrivaal van de kersvers landskampioen. Ook eerdere bezoekjes aan Liverpool kwamen Littler op flink boegeroep en gefluit te staan.

'Uitdagen, maar ook incasseren'

Tegen Van Gerwen gebeurde het weer. Hij kwam 4-0 voor en leek de zege in de tas te hebben. Het publiek bemoeide zich ermee en kreeg Littler op de kast. Die verloor uiteindelijk met 6-5 van de Nederlander en ging naast het podium helemaal los. Hij stak zijn middelvinger op en gebaarde naar iemand alsof hij wilde vechten. "Wel uitdagen, maar dan moet je ook kunnen incasseren als je er afgaat", vindt Van der Voort van de opmerkelijke beelden in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Vergelijking met Gordon

Presentator Damian Vlottes heeft vervolgens een opmerkelijke vergelijking in huis. "Is een beetje zoals Gordon (de bekende Nederlandse zanger, red.) hè", lacht hij. "Wel uitdelen, maar niet incasseren. Ga ik nu Luke Littler met Gordon vergelijken. Het klopt wel toch?", vraagt hij aan Van der Voort. Die moet ook lachen en vindt het een 'mooie vergelijking'. "Bij Gordon klopt dat wel ja, bij Littler in dit geval ook."

'Ik heb hem nog nooit zo gezien'

Van der Voort schrok van deze 'andere kant' van Littler. "Dit soort dingen moet hij ook nog leren. Je hóéft ze niet uit te dagen of te reageren. Ik heb hem nog nooit zo gezien. Normaal gesproken lijkt het hem allemaal niet zoveel te doen en hij is zo rustig. Maar dit had ik nog nooit gezien van hem."

'Voor die gozer nog het mooist'

Volgens de goede vriend van Michael van Gerwen haalt dit soort gedrag ook 'niks uit'. "Voor die gozer in het publiek is het nog het mooist. Als je Liverpool-fan bent en je hebt Littler kunnen irriteren... Hij stond 4-0 voor en gaat er nog 6-5 af. Dat is heerlijk natuurlijk."

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Van der Voort en Vlottes de afgelopen Euro Tour in Graz, wordt er naar beelden gekeken van een boze Luke Littler die met zijn middelvinger liep te zwaaien in Liverpool en vertelt Van der Voort een hilarische anekdote over één van zijn vele demonstratietoernooien. Ook wordt er een nieuwe gast aangekondigd voor de volgende aflevering. Wie dat is, luister je in de aflevering van 29 april. Beluister 'm hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.