Na het WK darts zijn de topdarters van de PDC bezig aan een tour door het Midden-Oosten. De topspelers speelden vorige week al de Bahrain Masters en zijn nu bezig aan de Saudi Arabia Darts Masters. Op dat toernooi zijn de spelers zeer positief over het publiek in de zaal.

De PDC strijkt de laatste jaren standaard neer in het Midden-Oosten na het WK darts. Voor de Nederlanders was de Bahrain Masters direct een succesvol toernooi. Michael van Gerwen schreef de titel op zijn naam door in de finale te winnen van WK-finalist Gian van Veen. Laatstgenoemde versloeg in een eerdere fase van het toernooi nog Danny Noppert, de derde Nederlander die deelneemt aan de tour in het Midden-Oosten.

In Saoedi-Arabië ging het voor Noppert echter al snel mis. In de eerste partij van de maandag ging de Fries onderuit tegen Man Lok Leung, de darter uit Hong Kong (6-3). Daarmee was Noppert de eerste PDC-topspeler die onderuit ging tegen een Aziatische speler op de tour in het Midden-Oosten. Dinsdag gaat de Saudi Arabia Darts Masters verder met een herhaling van de WK-finale tussen Van Veen en Luke Littler.

Publiek

De darters zijn in het Midden-Oosten in ieder geval erg te spreken over het publiek. De zalen zitten alles behalve vol en lijken voornamelijk gevuld met toeristen en Europeanen die in Bahrain en Saoedi-Arabië wonen. Toch laten de aanwezige fans regelmatig van zich horen. Spelers als Nathan Aspinall en Van Gerwen waren regelmatig verbaasd door het geluid dat er van de weinige supporters kwam bij het gooien van een finish of een 180.

Geen alcohol

Ook Gerwyn Price was na afloop enorm te spreken over de supporters in Saoedi-Arabië. In het Islamitische land wordt er geen alcohol geschonken tijdens de wedstrijden en dat vindt de man uit Wales een mooie ontwikkeling. "Ik vond het publiek vanavond geweldig en zeer respectvol. Het gaat niet allemaal om drankgebruik en boegeroep. Mensen kunnen het ook leuk hebben zonder dat." Price zal dinsdag nog een keer voor het publiek in Saoedi-Arabië verschijnen als hij het opneemt tegen Luke Humphries in de kwartfinale van het Masters-toernooi.