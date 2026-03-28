Jarenlang was Michael van Gerwen de grote man in het darts, maar die rol is in de afgelopen jaren verschoven naar Luke Littler. De 19-jarige Engelsman won de vorige twee wereldkampioenschappen en is snel uitgegroeid tot het nieuwe gezicht van de sport. Die status wil hij uitbuiten.

Nog nooit konden topdarters zoveel geld verdienen met hun sport als nu. De dartsbond PDC sleept vette tv-contracten binnen en verbindt ook grote sponsors aan zich. Daardoor is er meer budget om prijzengeld uit te keren. Littler ontving als winnaar van het Wk darts 2026 bijvoorbeeld 1 miljoen Britse pond, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

Born to Win

Maar Luke the Nuke zou wel gek zijn als hij andere manieren om inkomsten te genereren links laat liggen. De krant The Sun zag enkele documenten in en ontdekte dat Littler het copyright wil krijgen op een slogan. Het gaat om de zin Born to Win, oftewel geboren om te winnen.

Littler wil kennelijk producten verkopen waarop die slogan staat geprint. De organisatie Property Office moet oordelen of Littler het copyright krijgt over die zin. Het is niet per se een slogan waar hij tot nu toe bekend om staat of die hij vaak uitspreekt. Zo op het eerste oog lijkt het een te algemene en veelgebruikte slogan om copyright op te claimen. Wel gebruikte hij het in 2025 al eens op Facebook.

Daarnaast heeft de nummer 1 van de wereld het bedrijf D10 Card Collective Ltd ingeschreven bij de Britse versie van de Kamer van Koophandel. Met D10 handelt hij in sportkaartjes.

Geld

Het gaat zeer voorspoedig met de loopbaan van Littler. In rap tempo legt hij beslag op de titels die er echt toe doen in het darts. In de afgelopen 24 maanden verdiende hij bijna 3 miljoen pond aan prijzengeld. Kijk je naar de laatste 12 maanden, dan is hij de enige darter met een totaal gemiddelde van over de 100. Ook zorgt hij voor het hoogste percentage potjes met een gemiddelde van minstens 105 en minstens 110.

Raymond van Barneveld

Hij kan het zich makkelijk permitteren om wat kleinere evenementen over te slaan. Raymond van Barneveld profiteerde daar onlangs van . Barney werd namelijk rechtstreeks toegelaten tot Euro Tour 6, oftewel de Austrian Darts Open in Wenen.

Daar mag hij onder anderen Luke Littler voor bedanken. De wereldkampioen besloot zich - niet voor het eerst - terug te trekken voor een Euro Tour-toernooi. Dat deden ook Luke Humphries, Stephen Bunting, Nathan Aspinall en Gary Anderson.

