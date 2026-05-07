De Euro Tour in Graz dit weekend levert voor de winnaar meer op dan alleen 40.000 euro aan prijzengeld en een titel. De kampioen in Oostenrijk mag zich ook nog eens in een traditioneel groen jasje laten hijsen. De zogeheten 'janker' is peperduur en Michael van Gerwen had 'm al regelmatig aan. In de jacht op een nieuwe titel moet de topdarter in de tweede ronde tegen een lokale amateur of Krzysztof Ratajski. Check in dit artikel de loting.

Martin Schindler is de regerend kampioen in de Oostenrijkse stad Graz en mocht vorig jaar het speciale jasje aantrekken. De traditionele kledingdracht is gemaakt van schapenwol, komt tot op de heupen en kost bij sommige winkels ruim boven de 1000 euro. Een mooi aandenken dus om voor te spelen. Buiten het feit dat de titel an sich 40.000 euro waard is, die ook meetelt voor de wereldranglijst. Het jasje werd ooit bedacht door de lokale toeristische sector, waarna de PDC 'm toevoegde aan de prijzenpot in Graz.

Van Gerwen en Van Veen

Veel topnamen zijn er niet bij in Graz en dat betekent een goeie kans voor Gian van Veen en Van Gerwen. De twee Nederlandse topdarters zijn als hoogste geplaatst en stromen pas in de tweede ronde in. Van Gerwen krijgt als tegenstander de Pool Ratajski, van wie hij eerder deze week nog verloor op de vloer, of een lokale qualifier. Van Veen speelt tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode of Madars Razma.

De Let maakt dankbaar gebruik van de afmelding van Jonny Clayton en mag als reserve instromen in het toernooi. Naast Clayton meldden ook Luke Littler, Luke Humphries, Gerwyn Price en andere topnamen zich al eerder af. Dartslegende Raymond van Barneveld plaatste zich via de qualifiers wel al en hoopt eindelijk weer eens ver te komen. Dan moet hij eerst zien af te rekenen met Alan Soutar, waarna Danny Noppert op de winnaar van die partij wacht.

Loting Euro Tour Graz

Eerste ronde



Ryan Joyce - Gabriel Clemens

Ricardo Pietreczko - Patrik Kovacs

Niels Zonneveld - James Hurrell

Andrew Gilding - Host Nation Qualifier 1

William O'Connor - Anton Ostlund

Krzysztof Ratajski - Host Nation Qualifier 2

Niko Springer - Nick Kenny

Kevin Doets - Chris Landman

Dave Chisnall - Cristo Reyes

Joe Cullen - Rob Owen

Karel Sedlacek - Kim Huybrechts

Peter Wright - Host Nation Qualifier 3

Raymond van Barneveld - Alan Soutar

Cameron Menzies - Host Nation Qualifier 4

Dirk van Duijvenbode - Madars Razma

Michael Smith - Ian White



Tweede ronde



Jermaine Wattimena - Gilding/HNQ1

Mike De Decker - Joyce/Clemens

Rob Cross - O'Connor/Ostlund

Ryan Searle - Doets/Landman

Ross Smith - Zonneveld/Hurrell

Damon Heta - Chisnall/Reyes

Luke Woodhouse - Cullen/Owen

Chris Dobey - Sedlacek/Huybrechts

Daryl Gurney - M Smith/White

Josh Rock - Pietreczko/Kovacs

James Wade - Menzies/HNQ4

Michael van Gerwen - Ratajski/HNQ2

Danny Noppert - Van Barneveld/Soutar

Gian van Veen - Van Duijvenbode/Razma

Martin Schindler - Wright/HNQ3

Wessel Nijman - Springer/Kenny

