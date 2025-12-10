Nog één nachtje slapen en dan breekt het grootste darttoernooi van het jaar weer aan; het WK. Als opwarmer voor dit evenement slingerde de PDC woensdag een ludieke video met verschillende topdarters de wereld in. Echter was de inhoud van de video bloedserieus.

Het toernooi waar iedere dartfan al het hele jaar rijkhalsend naar uit kijkt, begint donderdagavond dan écht. Voorafgaand aan het toernooi wil de PDC stilstaan bij een groot probleem waar veel darters mee kampen.

Ludieke video

Doormiddel van een ludieke video met verschillende topdarters wordt het probleem van fluitende supporters aangekaart. "Er is niets irritanter dan mensen die fluiten tijdens een dartwedstrijd", is de boodschap van de video.

Onder meer Chris Dobey, Stephen Bunting en Nathan Aspinall schitteren in een sketch waarbij ze terugfluiten naar dartsupporters die zichzelf ook schuldig maakten aan fluiten tijdens een wedstrijd. Zo bezoeken de topdarters de misdragende fans in hun eigen werkomgeving om te laten zien hoe irritant fluiten tijdens het werk ik. "Deze kerst fluit je niet bij het darten, of anders", is dan ook het dreigement waarmee de video eindigt.

This year, please respect the players at Ally Pally.



Or you might get a visit from the Darts Whistle Squad...



18+ GambleAware | @OfficialPDC | @MissEmmaPaton | @Dobey180 | @NathanAspi | @sbunting180 pic.twitter.com/mfronAxdN9 — Paddy Power (@paddypower) December 9, 2025

Groot probleem

Fluitende mensen in het publiek is een groot probleem in de dartsport. Topspelers krijgen vooral gefluit naar hun hoofd waneer ze op een belangrijke finish staan. Vooral Gerwyn Price kreeg met enige regelmaat te maken met fluitkoren, omdat hij bij het publiek vaak onpopulair was.

WK darts

Het WK darts wordt donderdagavond afgetrapt. Tijdens de eerste sessie van de eerste ronde komen onder meer Kim Huybrechts, Michael Smith en Luke Littler in actie. Nederlander Jamai van den Herik sluit de eerste avond af tegen Madars Razma. Michael van Gerwen komt volgende week donderdag in de avond voor het eerst in actie in Ally Pally. De drievoudig wereldkampioen neemt het dan op tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami.

