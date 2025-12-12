Topdarter Luke Littler won donderdagavond met ijzersterk spel zijn eerste ronde op het WK darts. Naast zijn imposante vorm, viel veel dartfans nog iets op aan de jonge Engelsman. Littler kwam namelijk het podium op met een heel duur en bijzonder sieraad, in het verleden gedragen door onder meer David Beckham en James Bond.

In de eerste ronde op het WK darts had Littler geen kind aan zijn tegenstander Darius Labanauskas. De achttienjarige won met 3-0 in sets met een gemiddelde van 101.54.

'Trumpiaans'

Ondanks dat hij het tijdens interviews bij voorhand ontkende, vond ook de ijskoude Littler de eerste ronde van het WK een beetje spannend. De eerste set belandde in een beslissende vijfde leg, waar Labanauskas nog voor mocht gooien. Uiteindelijk trok toch Littler aan het langste eind, waarna hij een opmerkelijk dansje uitvoerde op het podium van Ally Pally.

'Trumpiaans', zo noemden de commentatoren van de Belgische zender VTM het dansje van Littler. " Ik weet niet of dansen hem met de genen is meegegeven. Je hebt al genoeg talenten, Luke", zo zei een van hen lachend.

Rolex

Zijn dansje was niet het enige opzienbarende moment van de openingsavond vanuit Littlers kant. Naderhand werd er ook massaal gesproken over wat hij om zijn pols droeg. Dat was een tweekleurige Rolex Submariner Date. Nieuw op de officiële Rolex-website kost dit horloge 17.750 euro. Een schrijntje voor Littler, die de afgelopen twee jaar ruim 2,1 miljoen euro bij elkaar dartte.

De kleuren die het uurwerk van de Engelsman hadden waren goud en blauw. Het lijkt erop dat Littler deze kleuren uitkoos, zodat zijn klokje matcht met de kleuren van zijn t-shirt. De Submariner is dan misschien ook wel het meest iconische en herkenbare model van Rolex. Ook wereldsterren als David Beckham en Tom Hardy zijn fan van het uurwerk. James Bond droeg de Submariner ook al vaker in zijn films.

